MAJ TGS 2021 : Final Fantasy VII: The First Soldier, les Styles du Battle Royal passent à l'action dans un intense trailer, une période de sortie dévoilée

En attendant la suite de Final Fantasy VII Remake (et de sa version PS5 Intergrade), nous pourrons prochainement retourner dans le passé de cet univers en devenant l'un des premiers membres du SOLDAT de la Shinra dans Final Fantasy VII: The First Soldier, un Battle Royale qui a refait une apparition lors du Square Enix Presents TGS 2021 avec une toute nouvelle bande-annonce fort excitante.

Outre les éléments de cinématique dont le saut en hélicoptère qui évoque immédiatement le genre du jeu, ce sont surtout divers passages de gameplay riches en action qui nous permettent d'admirer les Styles précédemment évoqués, à savoir le Guerrier, le Sorcier et le Moine, mais aussi plusieurs inédits : le Ranger, qui aussi doué à distance au sniper qu'au corps à corps, et le Ninja rappelant fortement Yuffie. Déplacements à dos de Chocobo ou de motos, exploration d'une vaste carte, achat d'armes auprès de distributeurs et évidemment affrontements PvP feront partie de la recette de cet épisode pas comme les autres destinés aux mobiles.

Mise à jour : Final Fantasy VII: The First Soldier est désormais prévu pour une sortie en novembre 2021 sur iOS et Android. Suite aux retours de la bêta, il supportera l'usage d'un controller externe (manette), disposera d'un mode Entraînement pour s'exercer, aura droit à un tutoriel repensé et une fonctionnalité de Collection pour toujours plus de skins et personnalisation cosmétique.

