TGS 2021 : Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, date de sortie et nouveaux personnages dans une folle bande-annonce, une 2e démo disponible

Le Tokyo Game Show 2021 bat son plein et Square Enix y a un programme bien chargé débutant ce vendredi avec un Square Enix Presents TGS 2021. Nous y avons donc retrouvé Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, qui a été annoncé durant l'E3 2021 et dont tout un tas de détails avaient été donnés par la suite. Alors, quoi de neuf ?

Nous n'avons pas été déçus avec la diffusion d'une bande-annonce riche en gameplay dans de nouveaux environnements changeant bien du château que nous avons pu explorer dans la démo, le tout avec des affrontements toujours aussi violents. Cet aperçu est aussi l'occasion de dévoiler plusieurs personnages, dont la quatrième membre de l'équipe, Neon, mais aussi un pirate et celui qui est sans doute le roi de Cornélia. Le scénario devient quant à lui un peu plus clair, bien que la présence d'installations technologiques lors du passage avec Tiamat soulève quelques questions.

« Devant les ténèbres, quatre Guerriers de Lumière se dresseront. » Jack et ses camarades doivent surmonter différentes épreuves afin de restaurer l'éclat des cristaux à Cornélia, un royaume envahi par les ténèbres. Lorsque l'éclat des cristaux sera restauré, le monde connaîtra-t-il la paix ou sera-t-il plongé dans une nouvelle forme de ténèbres... ? Le résultat sera peut-être complètement différent... Découvrez un monde de fantasy sinistre et laissez-vous entraîner dans des combats haletants et riches en action !

En conclusion, c'est un sacré plot twist qui s'offre à nous, Garland en armure portant un cadavre sur son épaule alors que nous entendons le personnage principal donner son nom pour la toute première fois : Jack Garland ! Peut-être aurait-il fallu garder la surprise, mais il y a de quoi être intrigué. À n'en pas douter, un sacré délire temporel est encore à l'œuvre.

Pour terminer, nous apprenons que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS) le 18 mars 2022. Toute précommande donnera accès au jeu 72h en avance à des objets (armes Cœur vaillant et Rébellion, et Bouclier céleste), ainsi qu'un thème PS4 original. En plus du jeu standard en boîte (sur consoles) et téléchargement, une édition Deluxe numérique coûtant 99,99 € contenant un artbook, une mini OST, le Season Pass avec les missions additionnelles « L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons », « Gilgamesh, le vagabond des dimensions » et « DIFFERENT FUTURE » (eh oui...) et d'autres bonus sera commercialisée dans les diverses boutiques en ligne. Si vous préférez attendre avant de craquer, il sera possible d'upgrader votre édition standard sur PlayStation à la sortie du jeu. Une mise à niveau gratuite du jeu PS4 vers PS5 sera aussi proposée, ainsi que le Smart Delivery sur Xbox.

Une deuxième démo qui disposera de fonctionnalités multijoueurs vient d'être lancée ce vendredi sur PS5 et Xbox Series X|S, là encore disponible en temps limité jusqu'au 11 octobre à 16h59. Un sondage sera une fois de plus accessible.

Il s'agit d'une version étendue de la première version d'essai du jeu, sortie en juin. Les joueurs peuvent y explorer un niveau supplémentaire du jeu, la Côte illusoire, aux côtés d'une nouvelle camarade, découvrir de nouveaux styles de jeu en combattant avec plusieurs nouvelles classes, et affronter une gamme de nouveaux ennemis. Ils peuvent également y essayer le mode multijoueur du jeu pour la première fois.

Dengeki a de son côté partagé une vidéo de gameplay d'une dizaine de minutes prenant justement place dans cette zone boisée vue dans le trailer et que certains joueurs pourront donc découvrir sous peu.

De nouveaux visuels sont à admirer en page suivante. Au passage, vous noterez la présence du superbe logo pour les 35 ans de Final Fantasy. Si vous apprécier la licence, Final Fantasy VII Remake est vendu sur Amazon à partir de 38 €.

