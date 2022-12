Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, une excitante bande-annonce teaser et une date pour le DLC DIFFERENT FUTURE

Les 35 ans de Final Fantasy viennent tout juste d'être célébrés, avec notamment l'annonce des différents jeux Pixel Remaster sur PS4 et Switch, en plus d'une Final Fantasy I-VI Collection les regroupant. Mais avant de conclure l'année, Square Enix vient teaser le dernier contenu additionnel de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, le titre anniversaire qui nous replongeait justement dans le monde du premier épisode, en nous mettant aux commandes de Jack Garland et ses camarades. Les fans ont de quoi être excité, car plusieurs éléments familiers apparaissent à l'écran.

Ainsi, après Trials of the Dragon King (L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons) et Wanderer of the Rift (Gilgamesh, le vagabond des dimensions), l'aventure va s'achever le 27 janvier 2023 avec DIFFERENT FUTURE, qui fera intervenir un Mog venu demander l'aide de Chaos (ayant un design tiré de Dissidia) et donc de notre protagoniste qui arborera pour l'occasion sa célèbre armure et utilisera sa gigantesque épée, en plus d'un fusil à pompe (nouvelle class en vue ?). Mais qu'elle est donc cette menace dimensionnelle dont il parle ? Un Lufénien, mais pas seulement. La fin de cette bande-annonce teaser introduit un personnage dont nous ne voyons que les pieds, mais son identité ne fait aucun doute. Comme le laisse présager le titre du DLC reprenant la typographie de Final Fantasy II, nous devrions avoir affaire à l'Empereur Mateus de Palmécia, qui semble bien connaître le Garland du futur ! Une rencontre au sommet se profile donc.

