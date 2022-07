Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, toutes les nouveautés du DLC Trials of the Dragon King exhibées en vidéo et en images

En plus de la chaleur, c'est le chaos qui va faire son retour d'ici quelques jours, celui de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin évidemment ! Dans le cadre de son Season Pass vendu 24,99 € à compter du 20 juillet, nous pourrons découvrir trois extensions, à commencer par Trials of the Dragon King ou L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons en français. Nous avions eu droit à un avant-goût par l'intermédiaire d'une bande-annonce teaser fin juin et voici désormais un trailer qui nous montre les différentes nouveautés qui vont être ajoutées, assez nombreuses pour donner envie de craquer.

Bande-annonce en japonais

De nombreux détails ont aussi été communiqués. Pour commencer, place à un synopsis qu'il vaut mieux consulter en ayant joué au jeu de base sous peine de se faire spoiler.

Après d'innombrables morts, d'innombrables cycles, un homme a assumé le manteau du dieu sombre du chaos et s'est emparé du pouvoir même de la création, le faisant sien. Tout cela était conforme au plan - un plan méticuleusement orchestré pour briser les chaînes que les Luféniens avaient placées sur le monde et libérer Cornelia de leur emprise. Sa première tâche accomplie, il a mis les rouages d'un nouveau projet en mouvement. À travers le temps éternel, lui et ses alliés nourriraient et guideraient des héros dignes du titre de Guerriers de la Lumière, tout comme un ami l'avait autrefois guidé, lui et ses camarades. Car en fin de compte, seule la lumière peut rompre les chaînes du passé et conduire le monde vers une aube plus brillante.

Parmi les nouveautés, nous retrouvons l'ajout d'accessoires comme type d'équipement, un seul pouvant être équipé à la fois pour un set donné. Ils octroient une aptitude spéciale non disponible autrement, même certaines venant d'ennemis, ou boostent les statistiques. Une nouvelle rareté d'équipement pourra être obtenue en jouant dans des difficultés supérieures, portant évidemment le nom de Chaos. L'écran des arbres de compétence va également permettre de changer de « classe » avec deux choix pour chaque job (Évocation et Ultima), chaque voie améliorant certaines actions spécifiques.

Trois nouvelles classes et un type d'arme détaillés ci-dessous seront également ajoutés, mais aussi une difficulté appelée Bahamut ajoutant un onglet spécial dans le menu permettant d'accéder à trois options : L'épreuve de Bahamut, le Magasin d'échange et Conversations avec Bahamut. La première oblige à combattre avec des contraintes tout en récompensant avec des Trésors de dragon et augmentant un rang spécifique servant à obtenir de l'équipement Chaos plus puissant. La deuxième sert à échanger les trésors de dragon contre des objets et de l'équipement, avec la possibilité de rafraichir la sélection un certain nombre de fois en complétant des missions. Enfin, la dernière débloque des quêtes inédites et fait progresser l'histoire principale, mais il faudra d'abord venir à bout des défis.

Personnages Bahamut Le roi qui règne sur les dragons, Bahamut organise des épreuves pour les braves et leur décerne des titres. S'intéressant à Jack et aux autres, il leur prête ses conseils et sa force. Guerrier de la Lumière Les Guerriers de la Lumière qui apparaissent à Cornelia. Ils se battent pour redonner la lumière aux cristaux et sauver le monde. Nouvelles classes Invocateur Les Invocateurs peuvent utiliser leur action de classe, Invocation, pour appeler Bahamut au combat. Pendant que Bahamut est actif, les PM et les PM max de l'Invocateur diminuent continuellement. En échange, l'Invocateur peut contrôler Bahamut et accéder à ses puissantes capacités. Conformément à la quantité de PM maximale consommée, Bahamut pourra utiliser Megaflare, Gigaflare et Exaflare. Toutes les attaques de Bahamut lorsqu'il est invoqué sont extrêmement puissantes, avec une large zone d'effet, ce qui les rend très efficaces lorsque vous êtes entouré d'ennemis. De plus, vous pouvez augmenter la durée de l'invocation en attaquant les ennemis pour restaurer les PM. Illusioniste Les Illusionistes peuvent utiliser leur action de classe, Illusion, pour invoquer un esprit pour les aider au combat. L'esprit attaquera automatiquement vos ennemis et peut également déclencher des capacités spéciales sur commande. Il fournira une aide pendant que vous vous battez – par exemple, une onde de souffle décale les ennemis, scelle leur mouvement et interrompt leurs actions, tandis que la guérison restaure vos PV et ceux des alliés proches. Incantateur Les Incantateurs peuvent effectuer leur action de classe, le Crochet d'assaut, qui modifie la longueur du sceptre et attrape un ennemi. Selon la façon dont vous maniez le sceptre, vous pouvez sauter vers l'ennemi et frapper, ou attirer l'ennemi. Tout commence par la mise en place d'une situation avantageuse au combat, par exemple, en vous rapprochant des ennemis ou en attirant un ennemi spécifique parmi ceux d'un groupe. Nouvelles armes Sceptre Les sceptres sont des armes de frappe qui peuvent attaquer les ennemis sur une large zone en ajustant la longueur de l'arme. Lors d'un combo normal, vous pouvez effectuer des attaques d'estoc ou gagner de la distance tout en lançant une attaque vers le haut. L'attaque poussée réduit la distance, tandis que la frappe vers le haut augmente la distance entre vous et votre ennemi. Cela signifie que vous pouvez tourner la bataille à votre avantage en utilisant la frappe la mieux adaptée à la situation.

Bande-annonce en anglais

Des visuels sont aussi visibles en page suivante. Vous pouvez toujours vous procurer Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sur Amazon dès 40,99 €.