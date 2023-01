Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l'Empereur et Oméga viennent semer le chaos dans le trailer de lancement du DLC DIFFERENT FUTURE

Toutes les bonnes choses ont une fin, même le chaos ! Ainsi, la semaine prochaine, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin va recevoir son troisième et dernier contenu additionnel payant inclus dans le Season Pass, DIFFERENT FUTURE. Faisant suite à Trials of the Dragon King et Wanderer of the Rift, ce DLC avait été teasé fin décembre et laissait présager une confrontation face à l'Empereur Mateus de Palmécia. Eh bien, oui, c'est exactement ça que nous vend sa bande-annonce de lancement et bien plus encore.

Bande-annonce en anglais

Jack et ses compagnons vont donc débarquer à Central situé dans un autre espace-temps, guidés par un Mog, là où les Luféniens observaient les dimensions. Sauf que l'une d'entre eux était tellement obsédée par l'éradication des pouvoirs mystiques de toutes les réalités qu'elle a causé la ruine de ce monde. Ainsi, en plus de l'Empereur et ses désirs de conquête, nous devrons venir à bout d'Oméga, boss classique de la saga apparu pour la première fois dans Final Fantasy V.

Par ailleurs, plusieurs classes vont être rajoutées, à savoir l'Artilleur qui interrompt les attaques ennemies à l'aide de sa Balle de choc, le Rôdeur se servant de l'Analyse pour toucher atteindre plus aisément les faiblesses de sa cible et le Flambeur dont la Roulette sélectionne aléatoirement deux compétences. La Forge va aussi être mise à jour, permettant d'utiliser des Composants d'homoncule lorsque nous ne disposons pas de la quantité de matériaux requise. Ils serviront également à copier notre équipement.

Bande-annonce en japonais

La sortie de DIFFERENT FUTURE est pour rappel fixée au 27 janvier. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin peut quant à lui être acheté à la Fnac au doux prix de 19,99 €. Vous pouvez retrouver des visuels des nouveautés en page suivante.