Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, une date de sortie sur Steam dans une vidéo retraçant l'aventure de Jack

L'an dernier, Square Enix a lancé Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un Action-RPG développé par la Team Ninja de Koei Tecmo et qui réimaginait le tout premier épisode de la licence en nous faisant incarner Jack Garland, amené à devenir l'ennemi emblématique qu'est Chaos dans le jeu original. Ses DLC sortis depuis ont été encore plus loin en nous faisant combattre le Guerrier de la Lumière iconique et ses alliés dans L'épreuve de Bahamut, le roi des dragons, le puissant combattant Gilgamesh, le vagabond des dimensions et même l'Empereur Mateus de Palmécia dans DIFFERENT FUTURE. Mais ce n'est pas tout à fait la fin du voyage, car le jeu va désormais s'inviter sur Steam.

Bande-annonce en anglais

En effet, actuellement, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'Epic Games Store. Jack, Ash, Jed, Néon et Sophia vont donc débarquer sur la plateforme de Valve le 6 avril prochain, permettant aux récalcitrants de la boutique d'Epic d'en profiter. Square Enix en a profité pour diffuser une vidéo retraçant l'aventure, à ne pas regarder de préférence si vous comptez y jouer puisque certains gros spoilers y sont présents...

Bande-annonce en japonais

Et histoire d'écouler quelques copies supplémentaires sur les plateformes où il est déjà disponible, le prix de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin baisse définitivement que ce soit dans ses éditions standard ou numérique Deluxe, ainsi que celui de son Season Pass. Pour passer à combien ? Bonne question puisque tout reste listé au tarif habituel à l'heure où nous écrivons ces lignes.

