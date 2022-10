Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, toutes les nouveautés du DLC Wanderer of the Rift exhibées en vidéo et en images

Jack et ses compagnons n'ont pas encore dit son dernier mot et va faire son retour la semaine prochaine dans le deuxième DLC du Season Pass de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Intitulé Wanderer of the Rift ou Gilgamesh, le vagabond des dimensions dans notre langue, cette nouvelle aventure succédant à Trials of the Dragon King avait été teasée début septembre, sans que Square Enix ne rentre plus dans les détails... jusqu'à présent. Sa bande-annonce de lancement est déjà en ligne et nous montre tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Bande-annonce en japonais

Pour commencer, voici un point sur l'histoire qui sera contée dans ce DLC :

Nouvelle mission : Gilgamesh, le vagabond des dimensions Il était une fois un groupe de guerriers qui tombèrent devant les ténèbres et se livrèrent au chaos. C'est l'histoire de ce qui est arrivé ensuite... Une nouvelle lumière prend racine dans une terre autrefois entièrement gouvernée par le chaos, désespérée de jaillir de la terre. Une lumière d'espoir, une lumière de possibilité, une lumière qui nécessite l'aide du roi dragon lui-même pour s'activer. Dans ce monde turbulent se trouve encore un autre inconnu, un étranger aux intentions incertaines. Est-ce une force maléfique qui les menace, un visiteur qu'ils devraient accueillir à bras ouverts, ou quelque chose entre les deux ?

Nous allons donc pouvoir parcourir le Labyrinthe des Dimensions, l'occasion de débloquer puis d'essayer la nouvelle classe qu'est le Mage bleu et de nous faire aider par des monstres en les appelant via des cloches spéciales. Et pour un défi toujours plus corsé, des ennemis chaotiques feront également leur apparition en difficulté Gilgamesh, mais il faudra au préalable avoir terminé les précédents contenus, il s'agit donc là du nouvel end game. En contrepartie, des reliques bénies par les eidolons pourront être lootées et équipées, et une nouvelle capacité nommée Héraut dimensionnel sera utilisable au combat.

Personnage Gilgamesh Capable d'errer librement entre les dimensions, l'existence même de Gilgamesh est une singularité. Il se lève pour défier Jack et ses camarades, semant le chaos dans le monde. Maniant simultanément des épées et des lances, Gilgamesh gêne Jack et ses camarades avec une abondance d'attaques dynamiques. Il peut même parfois attaquer avec un missile bien connu. Le Labyrinthe des Dimensions Le labyrinthe s'est manifesté lorsque Gilgamesh est apparu dans le monde de Chaos. Un nouvel arc narratif se déroule alors que vous conquérez cette série de courts donjons construits au hasard. Nouvelle classe Mage bleu La nouvelle classe Mage bleu est déverrouillée après avoir progressé d'une certaine manière dans le Labyrinthe des Dimensions. Un Mage bleu peut apprendre les capacités ennemies et les transformer en ses propres pouvoirs. Elles peuvent être utilisées comme capacités instantanées via le bouclier de l'âme ou en équipant certains accessoires. La magie bleue peut être utilisée en appuyant sur les gâchettes R2/RT chaque fois que des capacités instantanées sont disponibles. Maintenir le bouton enfoncé vous permet de charger une attaque encore plus puissante. Cela permet d'activer des capacités instantanées sans utiliser de charges et de les alimenter avec des MP. Cloches de monstre Les cloches de monstre sont des objets qui vous permettent d'appeler instantanément un monstre pour vous soutenir pendant la bataille. Pour recevoir le soutien d'un monstre, vous devez d'abord trouver une pierre d'invocation, puis terminer un évènement spécial avec ce monstre. Augmentez votre affinité avec le monstre à travers des conversations, en le nourrissant et en utilisant des objets. Lorsque votre niveau d'affinité augmente, vous recevrez des cloches de monstre qui peuvent être utilisées au combat pour l'appeler temporairement et qu'il se batte pour vous. Monstres chaotiques Dans le niveau de difficulté « Gilgamesh », des monstres imprégnés d'énergie chaotique peuvent occasionnellement apparaître dans toutes les missions, y compris le Labyrinthe des Dimensions. Ceux-ci sont appelés Monstres chaotiques. Ils sont plus dangereux que les monstres standard du même type, mais peuvent vous rapporter de plus grandes récompenses lorsqu'ils sont vaincus. Le statut Chaos est indiqué par l'icône de la couronne au début du nom du monstre. Ils disposent de plus d'attaques disponibles et sont plus difficiles à combattre. Nouvelles mécaniques de jeu Difficulté Gilgamesh et reliques à équiper Au niveau de difficulté Gilgamesh nouvellement ajouté, vous pouvez obtenir un équipement de relique spécial qui est béni par une invocation. Les niveaux d'ennemis sont encore plus élevés, ce qui signifie que des ennemis encore plus redoutables apparaîtront pour gêner Jack et ses amis (les joueurs doivent avoir terminé Trials of the Dragon King pour pouvoir jouer). L'équipement relique est livré avec divers effets spéciaux différents des bénédictions d'invocations comme Odin, Ifrit et Bahamut, et les capacités du personnage équipé s'amélioreront également en fonction de la valeur de bénédiction. Ceux-ci peuvent être obtenus en les évaluant au forgeron Tonberry. Héraut dimensionnel Une fois activé, les ennemis à proximité seront ralentis et les dégâts infligés par le joueur augmenteront à chaque utilisation d'une capacité d'action. Tant que l'effet est actif, une attaque spéciale peut être utilisée à la place du bouclier de l'âme. Déchaînez l'attaque spéciale et abattez rapidement l'ennemi avec des combos.

Bande-annonce en anglais

Par la suite, il reste encore un contenu appelé « DIFFERENT FUTURE ». Des visuels sont à découvrir en page suivante et vous pouvez vous procurer Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sur Amazon à partir de 35,34 €.