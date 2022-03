Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, cinématique sanglante et courte bande-annonce de lancement pour l'Action-RPG chaotique

Annoncé en juin dernier, c'est ce 18 mars 2022 que sort Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, nouveau jeu de la Team Ninja qui revisite l'univers du premier Final Fantasy en lui apposant un gameplay d'action dans l'esprit des Nioh. Si son ultime bande-annonce remonte à la fin janvier, ça n'empêche pas Square Enix de diffuser une courte vidéo pour le lancement, emplie de phases de combat.

La branche japonaise de l'éditeur a de son côté partagé la cinématique que nous pouvons découvrir en débutant l'aventure, cette fois dans son intégralité. Elle dépeint l'enlèvement de la Princesse Sarah par le terrible Garland, qui massacre sans problème les soldats du royaume osant se mettre sur son chemin, un sacré bain de sang... Quant à savoir qui se cache à cet instant sous l'armure, telle est la question. Pour rappel, voici à quoi vous attendre en termes de scénario :

Dans Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, les joueuses et les joueurs découvrent une réécriture de l'histoire de Final Fantasy, développée dans l'univers de la franchise adulée, avec un gameplay complexe et stratégique riche en action. Ils accompagneront Jack et ses alliés Ash, Jed, Néon, et Sophia alors qu'ils ouvrent en grand les portes du Temple du chaos et s'aventurent dans un monde dark fantasy. Ils vont prendre part à des combats haletants pour découvrir s'ils sont réellement les Guerriers de la Lumière de la prophétie.