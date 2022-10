Final Fantasy VII: The First Soldier, c'est déjà la fin, Square Enix annonce la fermeture des serveurs du Battle Royale mobile

Square Enix a encore de beaux projets autour de Final Fantasy VII, notamment avec Final Fantasy VII Rebirth et Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion (disponible en précommande à partir de 59,99 € chez Amazon.fr). Il prévoit aussi sur mobiles une aventure compilant toute l'histoire du jeu de base et ses spin-offs, Final Fantasy: Ever Crisis, et avait lancé l'année dernière un Battle Royale sur iOS et Android qu'il voulait faire durer, Final Fantasy VII: The First Soldier.

L'éditeur avait régulièrement proposé du contenu supplémentaire pour ce dernier, notamment jusqu'à une Saison 4 qui a débuté ce 31 août. Malheureusement, ce devrait être la dernière : le public n'était visiblement pas au rendez-vous pour The First Soldier, alors Square Enix a décidé de fermer ses serveurs le 11 janvier 2023. La vente de Crédits Shinra est suspendue dès maintenant et, bien que des mises à jour techniques continueront à arriver d'ici le terme, il ne faut désormais plus s'attendre à grand-chose.

Après presque un an passé à dos de chocobos, à foncer dans la mêlée et à tirer depuis les toits des zones souterraines de Midgar, c'est le cœur lourd que nous vous annonçons la fin du service de Final Fantasy VII: The First Soldier. Le service prendra fin le 11 janvier 2023 à 7h00 UTC. En dépit de tous nos efforts pour créer des mises à jour régulières avec du contenu original et intéressant, nous n'avons pas été en mesure de vous offrir l'expérience que nous espérions et que vous méritiez. Nous avons alors pris la décision, extrêmement difficile, de mettre fin au service de Final Fantasy VII: The First Soldier. Nous aimerions tous vous remercier pour votre soutien durant l'année passée. Programme concernant la fin du service Annonce concernant la fin du service (annonce actuelle) Le 12/10/2022 (mer.) à 7h00 UTC Crédits Shinra retirés de la boutique (au moment de cette annonce) Le 12/10/2022 (mer.) à 7h00 UTC

*Les crédits Shinra en votre possession peuvent être utilisés jusqu'à la fin du service. Fin de la prise en charge des langues autres que l'anglais Le 01/11/2022 (mar.) à 2h00 UTC

* Les textes seront affichés en anglais après cette date. Fin du service Le 11/01/2023 (mer.) à 7h00 UTC

* Nous continuerons à mettre à jour les événements du jeu jusqu'à la fin du service. Il ne reste malheureusement qu'à peine 3 mois avant que le service ne prenne fin, mais nous continuerons à mettre le jeu à jour durant cette période, alors nous espérons que vous continuerez à vous amuser sur Final Fantasy VII: The First Soldier jusqu'à la toute fin.

Le baroud d'honneur de The First Soldier pourrait donc être l'évènement Carnage d'Halloween, lancé aujourd'hui et jouable jusqu'au 1er novembre.