Final Fantasy VII: The First Soldier, le centre-ville de Midgar, le Machiniste et bien d'autres nouveautés débarquent avec la Saison 3

Beaucoup sont les joueurs qui attendent des nouvelles de Final Fantasy VII Remake: Part II, mais Square Enix a tout de même de la communication à faire autour de Final Fantasy VII: The First Soldier. Le Battle Royale en free-to-play était en Saison 2 depuis février dernier et vient de passer en Saison 3 ce lundi.

Au programme de cette saison appelée Highway Star, la nouvelle carte Midgar (centre-ville), le style Machiniste, la matéria Eau, les armes Lanceur de Serpents et Roues doubles, des accessoires inédits et une flopée d'objets cosmétiques inédits à débloquer via des défis ou le Season Pass. Un évènement ponctuel permet sinon de débloquer la skin Échantilon de SOLDAT (mako), et de récupérer jusqu'à 35 tickets de pack Shinra Avancé en se connectant quotidiennement, assez pour acheter 7 packs Shinra Avancés.

Square Enix prépare à côté de cela, pour les prochaines semaines, le retour du mode À la charge : Tour Shinra dans une version améliorée, des festivités autour de l'été et un mystérieux mode Variant. Vous pouvez consulter le changelog complet de la mise à jour accompagnant cette Saison 3 sur le site officiel ou en page suivante.

