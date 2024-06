The First Descendant : date de sortie et magnifique cinématique pour le shooter free-to-play sous Unreal Engine 5

Nexon Games se prépare au lancement de The First Descendant, un shooter looter développé à l'aide de l'Unreal Engine 5. À l'occasion du Summer Game Fest Live 2024, le studio a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu, sans image de gameplay. La vidéo cinématique reste cependant très belle, accompagnée par la musique Outro de M83 :

Les développeurs commentent cette nouvelle bande-annonce :

On y voit les principaux Descendants se lancer dans la bataille, affronter de nouveaux ennemis et faire la rencontre d'alliés dans leur périple. Dans ce nouveau trailer qui met en avant le gameplay coopératif et l'action palpitante du jeu, les joueurs découvrent aussi des personnages et boss inédits qui seront présents dès le lancement du jeu et dans les futures mises à jour.

La date de sortie de The First Descendant est désormais fixée au 2 juillet 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.