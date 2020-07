The Boys : la saison 3 déjà officialisée, un extrait sanglant dévoilé pour la saison 2

Tous ceux qui ont regardé les premiers épisodes le savent bien, Amazon Prime Video a entre les mains un beau produit avec la série The Boys, adaptée du comics du même nom. Cette histoire tournant autour de super-héros aussi puissants que méchants reviendra pour une saison 2 le 4 septembre prochain, et une première bande-annonce du prochain arc a récemment été dévoilée.

La série a tout de même profité du Comic-Con@Home pour faire parler d'elle. Pour ce qui est de la deuxième saison, nous avons ainsi eu droit à un extrait inédit où nous pouvons voir nos héros renégats face à The Deep, l'Aquaman des Seven, ici en train de piloter une baleine qui va mal finir. C'est décalé, c'est sanglant, à l'image du feuilleton que nous connaissons. Mais la meilleure nouvelle, c'est qu'une saison 3 a déjà été commandée, et donc que The Boys reviendra pour de nouveaux épisodes après 2020 ! Aucune date ou année de diffusion n'ont été avancées, mais c'est toujours ça de pris.

Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime donne accès à Prime Video, mais aussi Twitch Prime, des livres audio gratuits sur Audible et deux mois offerts à Amazon Music Unlimited. Tout ça pour 5,99 € par mois ou 49 € par an.