PRIME VIDEO : The Boys, un long trailer excitant pour la saison 3, les Super ont du souci à se faire

The Boys est assurément l'une des séries phares d'Amazon Prime Video, alors le public attend impatiemment de découvrir de nouveaux épisodes de l'adaptation des comics de Garth Ennis. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du début de la saison 3, il est donc temps de découvrir une bande-annonce qui en dit davantage sur son scénario.

Bande-annonce VO

Longtemps jugé intouchable, le Protecteur va enfin trouver du répondant, alors que Butcher et Hughie travaillent désormais pour le gouvernement. Les Boys vont en effet apprendre l'existence d'une arme anti-Supers, partir à la recherche du soutien du premier super-héros légendaire Soldier Boy, et même dégoter du Composé V temporaire, pour obtenir eux aussi des pouvoirs surpuissants... La tension, l'action et les enjeux risquent encore de monter d'un cran.

Bande-annonce VF

Les 3 premiers épisodes de la saison 3 de The Boys sortiront ce 3 juin 2022, avant qu'un chapitre par semaine ne soit diffusé jusqu'au 8 juillet. Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime et profiter de l'ensemble de ses services pour 49,99 € par an.

Lire aussi : PRIME VIDEO : The Boys: Diabolical, une date de sortie proche, un casting de rêve et un trailer sanglant pour l'anthologie de courts-métrages d'animation