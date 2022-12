PRIME VIDEO : Gen V, premier trailer sanglant pour le spin-off de The Boys à l'université

Fer de lance du catalogue Amazon Prime Video, The Boys va avoir droit à une saison 4, mais aussi à un spin-off, en plus de l'anthologie animée The Boys: Diabolical. Il sera centré sur une nouvelle bande de super-héros aux pouvoirs aussi impressionnants que dangereux, qui ont la particularité d'être élèves à Godolkin University.

La série s'appelle Gen V et vient d'avoir droit à une première bande-annonce bien éloignée des feuilletons universitaires de Netflix. Ces Super en quête de repères vont en effet vivre des études bien compliquées, plus faites de combats sanglants que d'amourettes à la fête de fin d'année. Le casting sera formé par Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert et Jason Ritter, avec Jessie T. Usher, Colby Minifie qui P.J. Byrne qui reprendront leurs rôles de A-Train, Ashley Barrett et Adam Bourke.

La première saison, qui sera cette fois entièrement originale et non basée sur des comics écrits par Garth Ennis, sera diffusée en 2023 sur Prime Video. Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime pour profiter de l'ensemble de ses services à partir de 6,99 € par ou 69,99 € par mois.