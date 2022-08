GC2022 : The Expanse: A Telltale Series, période de sortie et premier aperçu du gameplay pour le jeu tiré de la série Prime Video

En parallèle de The Wolf Among Us 2 en 2023, Telltale Games va aussi revenir aux affaires avec The Expanse: A Telltale Series, qu'il codéveloppe avec Deck Nine Games. L'aventure narrative liée à la série de science-fiction d'Amazon Prime Video avait été confirmée aux Game Awards 2021, et a refait parler d'elle à la gamescom Opening Night Live.

Le personnage de Camina Drummer, doublé par la comédienne Cara Gee qui l'incarne en live-action, va bien devoir gérer une mutinerie dans la prison spatiale de l'Artemis, comme le montre à nouveau une bande-annonce. Le gameplay s'annonce assez intéressant pour un jeu Telltale, avec notamment de l'exploration à la troisième personne en zéro G. Nos choix auront une influence sur le déroulé de l'histoire, et les choix moraux seront nombreux alors que nous nous retrouverons régulièrement face à des criminels dangereux ou en danger.

The Expanse: A Telltale Series n'a malheureusement pas encore de date de sortie précise, ni de consoles officielles d'accueil, mais est désormais attendu pour l'été 2023.