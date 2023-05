The Expanse: A Telltale Series, des dates de sortie pour le premier épisode et les 4 suivants, un DLC teasé

Alors que les anciens de Telltale Games qui ont fondé Dramatic Labs livreront Star Trek: Resurgence dans les prochains jours, ceux qui ont ressuscité le studio spécialisé dans les jeux narratifs s'apprêtent à sortir une autre aventure de science-fiction aux côtés de Deck Nine Games. The Expanse: A Telltale Series, adaptation de la série Amazon Prime Video dévoilée en 2021, est en effet attendu pour cet été.

Les développeurs vont tenir leur calendrier, car la date de sortie du premier épisode du jeu narratif a été fixée au 27 juillet 2023, sur PC via l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One (pas de Switch dans le viseur pour le moment). Les 4 épisodes suivants sortiront toutes les 2 semaines, à priori donc les 10 août, 24 août, 7 septembre et 21 septembre.

Les précommandes numériques ouvriront le 1er juin, avec une édition standard à 39,99 € et une Deluxe à 44,99 € offrant un accès anticipé de 24 heures (pour le premier épisode ?) sur le PlayStation Store et l'EGS, et l'accès à un futur DLC. Car oui, si sa nature est encore secrète, Telltale et Deck Nine prévoient bien une extension pour The Expanse: A Telltale Series.

Avec The Expanse: A Telltale Series, découvrez l'univers palpitant de The Expanse comme jamais auparavant dans une toute nouvelle aventure Telltale. Sur les traces de Cara Gee qui reprend le rôle de Camina Drummer, partez explorer les frontières dangereuses et inexplorées de la Ceinture à bord de l'Artemis. Fouillez des épaves de vaisseaux en apesanteur, échappez à une mutinerie, combattez de redoutables pirates et faites des choix difficiles, mettant en lumière la force de caractère de Camina Drummer dans cette nouvelle aventure Telltale.

UNE AVENTURE TELLTALE SANS PRÉCÉDENT

Incarnez Camina Drummer, commandant en second à bord de l'Artemis, un vaisseau en quête d'un butin digne de ce nom dans les zones reculées de la Ceinture. Vous devrez y encadrer un équipage regorgeant de tensions et de fortes personnalités, et prendre des décisions complexes dont dépendra le sort de chacun.

EXPLOREZ LA CEINTURE EN APESANTEUR

Fouillez des épaves, utilisez vos bottes magnétiques pour marcher sur les murs et les plafonds, et servez-vous de vos propulseurs pour traverser le vide intersidéral. Tandis que vous naviguerez entre les débris de vaisseaux et les vastes étendues du cosmos, vous pourrez interagir avec les objets qui vous entourent et discuter avec les membres de votre équipage grâce au plus vaste et au plus immersif système d'exploration jamais créé dans un jeu Telltale.

DES CHOIX COMPLEXES AUX LOURDES CONSÉQUENCES

Affrontez la brutalité implacable de l'espace, les décisions politiques d'un système solaire corrompu, l'animosité de votre équipage et les responsabilités contradictoires de Camina Drummer, partagée entre les personnes qui lui sont chères et la Ceinture qu'elle a juré de protéger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution : seuls comptent vos choix et leurs conséquences.