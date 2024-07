PRIME VIDEO : Like a Dragon: Yakuza, premier teaser pour la série live-action

En juin dernier, SEGA et Ryū ga Gotoku Studio annonçaient Like a Dragon: Yakuza, une série live-action attendue sur Amazon Prime Video plus tard cette année. Au travers de six épisodes, nous retrouverons Kazuma Kiryu et ses amis d'enfance, pendant deux périodes différentes. Place à la première bande-annonce :

Les studios viennent en effet de partager le premier teaser que Like a Dragon: Yakuza, qui ne nous en apprend pas grand-chose. Les épisodes ont pour rappel été réalisés par Masaharu Take (100 Yen Love, The Naked Director) et c'est Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive) qui incarnera Kiryu. Le diffuseur Amazon Prime Video rajoute :

La série dépeint la vie de gangsters féroces, mais passionnés, et de personnes vivant dans un immense quartier de divertissement, Kamurochō, un quartier fictif inspiré du Kabukichō de l'arrondissement violent de Shinjuku, qui sert de toile de fond au gameplay. Like a Dragon: Yakuza met en avant le Japon moderne et les histoires dramatiques de ces personnages intenses, comme le légendaire Kazuma Kiryu, que les jeux précédents n'ont pas pu explorer.

Voilà qui promet de ravir les fans de la franchise, il ne faudra d'ailleurs pas attendre très longtemps pour découvrir la série, Like a Dragon: Yakuza sera diffusée à partir du 25 octobre 2024 sur Prime Video. Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime contre 69,90 € par an.