PRIME VIDEO : Like a Dragon: Yakuza, première vraie bande-annonce avec un Kazuma Kiryu déjà très crédible

Dans les prochains jours, les fans de la saga de SEGA et Ryū ga Gotoku Studio vont pouvoir découvrir Like a Dragon: Yakuza, une adaptation en série live action. Annoncée en juin dernier seulement, la série a déjà eu droit à un teaser ne montrant pas grand-chose, mais voilà une nouvelle bande-annonce :

Like a Dragon: Yakuza promet d'être fidèle aux jeux vidéo, nous suivrons Kiryu, Nishiki, Yumi et Miho dans les années 90, alors qu'ils préparent un braquage d'une salle d'arcade de Kamurocho, contrôlée par la famille Dojima. 10 ans plus tard, Kiryu sort de prison, mais il doit retourner à Kamurocho pour protéger ses anciens amis, même si leur relation n'est plus au beau fixe. Le ton sera sérieux, ce qui semlbe déjà déranger certains fans.

Bien sûr, tous les regards sont tournés vers Ryoma Takeuchi, qui semble parfaitement incarner Kazuma Kiryu, mais Munetaka Aoki (Goro Majima) tente déjà de lui voler la vedette, comme dans le prochain jeu vidéo de la franchise, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, disponible en précommande à 59,99 € sur Amazon. La série Yakuza: Like a Dragon arrivera sur Prime Video à partir du 24 octobre 2024.