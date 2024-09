Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, une folle aventure avec Goro Majima dévoilée, bien meilleure que n'importe quel AAAA

Page 1 : Bande-annonce, date de sortie et présentation de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

En début d'année sortait Like a Dragon: Infinite Wealth, un deuxième épisode reprenant la formule de RPG au tour par tour et huitième jeu principal de la série (Ryū Ga Gotoku 8) nous faisant suivre les pérégrinations d'Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryū dans divers lieux du Japon dont Yokohama, mais aussi et surtout à Honolulu, la capitale d'Hawaï. SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio sont adeptes des sorties quasi annualisées pour la licence et cela ne surprendra donc personne qu'un nouveau jeu soit déjà en développement. En revanche, sa date de sortie et son contenu ont clairement eu de quoi créer l'évènement lors de son introduction lors du RGG Summit 2024 de ce vendredi. Oubliez Skull and Bones et Sea of Thieves, car le roi des jeux de pirate, ce sera lui : Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii !

Baptisé plus simplement « 龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii » au Japon, ce Ryū Ga Gotoku 8 Gaiden sera donc un spin-off de type action-aventure centré sur le fantasque Gorō Majima qui va vivre sa meilleure vie de pirate. Avec son cache-œil, c'était un rôle prédestiné ! Vous noterez qu'entre lui et le jeu mobile Yakuza Wars, SEGA semble avoir du mal à mettre de côté le terme « Yakuza » en dehors de l'Archipel.

Quoi qu'il en soit, les décisionnaires de l'éditeur ne doivent pas manquer d'humour pour avoir accepté un tel projet, puisqu'après avoir perdu la mémoire et fait naufrage sur Rich Island, Goro Majima va donc être aidé par le jeune Noah et se retrouver embarqué dans une aventure lui faisant endosser le rôle d'un capitaine pirate en quête d'un trésor légendaire et de ses souvenirs disparus.

Les fans de l'ancien gameplay façon beat'em up seront ravis, pouvant alterner entre deux styles assez surréalistes, avec comme nouveauté la possibilité de sauter pendant les enchaînements ! Plusieurs mini-jeux et activités ont également déjà été confirmés, à savoir Crazy Delivery, Dragon Kart, Minato Girls (en live-action) et le Karaoké, en plus du fait que la tenue de notre personnage sera entièrement personnalisable.

Une nouvelle épopée commence. Ses bottines en métal auront-elles le pied marin ? Incarnez Goro Majima, reconverti en pirate après avoir perdu la mémoire. Embarquez pour l'aventure rocambolesque d'un ex-yakuza devenu pirate des temps modernes en quête de ses souvenirs et d'un trésor légendaire aux côtés de son équipage. Préparez-vous à faire face à des combats endiablés à terre comme sur les flots. AVENTURE DE PIRATES YAKUZAS À L'HORIZON ! Goro Majima, un ex-yakuza réputé, fait soudainement naufrage sur une île perdue du Pacifique. Incapable de se souvenir ne serait-ce que de son nom, il prend la mer en quête de son identité, accompagné de Noah, un jeune garçon qui lui a sauvé la vie. En quête d'un trésor légendaire, ils se retrouvent rapidement impliqués dans un conflit entre d'impitoyables criminels, des pirates des temps modernes et d'autres scélérats. TOUS DANS LE MÊME BATEAU Assemblez un équipage hétéroclite et améliorez votre navire en explorant le grand large. Entrez dans la légende en hissant la voile des amitiés les plus saugrenues, en terrassant vos adversaires à grands coups de canons et en vous emparant de trésors incroyables. Quand un bateau pirate ennemi vous aperçoit, faites parler la poudre dans un combat de navires intense en temps réel. Évitez les tirs ennemis en manœuvrant votre bateau et infligez des dégâts dévastateurs jusqu'à pouvoir aborder le bateau ennemi et terrasser leur capitaine dans un affrontement entre équipages. Régnez sur les flots, découvrez des îles perdues et mettez la main sur une ribambelle de butins comme un vrai pirate yakuza ! DÉCHAÎNEZ-VOUS DANS DES COMBATS CRÉATIFS ! Alternez de façon dynamique entre les styles « Loup de mer » et « Pirate » pour varier les attaques et asséner des combos, des prises et des éliminations aériennes récompensant votre créativité par de l'action spectaculaire. Terrassez vos adversaires avec rapidité, agilité et classe grâce au style « Loup de mer » et ses coups aussi précis que puissants capables de dompter vos ennemis. Ou laissez vos adversaires nourrir les poissons grâce au style « Pirate ». Maniez deux épées et servez-vous de tout un attirail de flibustier pour asséner mille millions de mille raclées.

Parmi les personnages de cette aventure, nous en retrouverons un campé par le catcheur Samoa Joe. Il faut croire que les adeptes de la discipline sont nombreux à être fans des jeux Like a Dragon puisque Kenny Omega avait fait une apparition dans Like a Dragon: Ishin!. Les principaux ont d'ailleurs rapidement été introduits sur le site officiel, de même que les principaux lieux déjà dévoilés.

Goro Majima (Hidenari Ugaki) - Patriarche de l'ancienne famille Majima du clan Tojo. Un ancien yakuza sans souvenirs qui s'est échoué sur une île isolée.

- Patriarche de l'ancienne famille Majima du clan Tojo. Un ancien yakuza sans souvenirs qui s'est échoué sur une île isolée. Noah Rich (First Summer Uika) - Un jeune garçon de Rich Island. Un jeune qui rêve du monde extérieur, espérant quitter les limites de Rich Island.

- Un jeune garçon de Rich Island. Un jeune qui rêve du monde extérieur, espérant quitter les limites de Rich Island. Jason Rich (Kenji Matsuda) - Propriétaire d'un bar sur Rich Island et père de Noah. Ancien chasseur de trésors, il est un véritable loup de mer malgré son alcoolisme.

- Propriétaire d'un bar sur Rich Island et père de Noah. Ancien chasseur de trésors, il est un véritable loup de mer malgré son alcoolisme. Masaru Fujita (Ryuji Akiyama du trio comique Robert) - Garde du corps et cuisinier de navire. Un chef qualifié à louer qui a sillonné les mers sur une longue lignée de navires pirates.

- Garde du corps et cuisinier de navire. Un chef qualifié à louer qui a sillonné les mers sur une longue lignée de navires pirates. Teruhiko Shigaki (Munetaka Aoki) - Patriarche de l'ancienne famille Shigaki du clan Tojo. Un ex-yakuza qui s'est porté volontaire pour nettoyer la pollution sur Nele Island.

- Patriarche de l'ancienne famille Shigaki du clan Tojo. Un ex-yakuza qui s'est porté volontaire pour nettoyer la pollution sur Nele Island. Rodriguez (Ayumi Tanida) - Disciple de Palekana. Un guerrier costaud qui garde Nele Island, le site sacré de Palekana, avec son épée massive.

- Disciple de Palekana. Un guerrier costaud qui garde Nele Island, le site sacré de Palekana, avec son épée massive. Mortimer (Shunsuke Daitoh) - Chef de l'Armada Mortimer. Un beau pirate au caractère charismatique qui inspire la ferveur aux voyous qui l'entourent.

- Chef de l'Armada Mortimer. Un beau pirate au caractère charismatique qui inspire la ferveur aux voyous qui l'entourent. Goro - L'adorable petit ami chat (?) que Noah a trouvé sur Rich Island.

Rich Island - Une île isolée sur laquelle Goro Majima, amnésique, échoue. Noah et sa famille font partie des rares habitants de l'île. Bien que la pêche soit le pilier de l'économie locale, on peut y voir se balader des pirates qui rappellent l'ère des découvertes.

- Une île isolée sur laquelle Goro Majima, amnésique, échoue. Noah et sa famille font partie des rares habitants de l'île. Bien que la pêche soit le pilier de l'économie locale, on peut y voir se balader des pirates qui rappellent l'ère des découvertes. Madlantis - Une île secrète où cohabitent plusieurs organisations criminelles. Dans une grotte de l'île se cache un vaste quartier de plaisance construit autour d'une flotte de pétroliers massifs. Le Colisée des pirates, un centre où les pirates s'engagent constamment dans des batailles navales, se trouve ici.

- Une île secrète où cohabitent plusieurs organisations criminelles. Dans une grotte de l'île se cache un vaste quartier de plaisance construit autour d'une flotte de pétroliers massifs. Le Colisée des pirates, un centre où les pirates s'engagent constamment dans des batailles navales, se trouve ici. Nele Island - Site sacré de Palekana, un groupe religieux de longue date basé à Hawaï. Les Haku, les croyants les plus fervents de Palekana, habitent l'île. Elle est nettement plus grande que Rich Island et dispose d'un véritable port.

- Site sacré de Palekana, un groupe religieux de longue date basé à Hawaï. Les Haku, les croyants les plus fervents de Palekana, habitent l'île. Elle est nettement plus grande que Rich Island et dispose d'un véritable port. Hawaï - L'une des destinations touristiques les plus célèbres au monde. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur Hawaï grâce au propriétaire d'un bar appelé Revolve à Honolulu City.

Ce Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dans le monde entier le 28 février 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store). Les joueurs n'ayant pas apprécié le fait que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ne sorte qu'en dématérialisé par chez nous peuvent souffler, car l'édition standard sera bien disponible en boîte. Une Deluxe numérique et une Complete Box pour l'Asie seront aussi mises en vente avec de quoi faire plaisir aux fans. Une édition collector globalement équivalente sera également proposée en Occident comme montré sur le site officiel français, qui remplace le Pic Pirate avec le protagoniste par un stand en acrylique.

Bonus de précommande Set d'équipage pirate Ichiban :

Membre d'équipage : Ichiban Kasuga ;



Renfort : Nancy.

Set de tenues spéciales Ichiban :

Tenue Kasuga (Infinite Wealth) ;



Tenue Kasuga (Yakuza: Like a Dragon).

Édition standard - 59,99 € Copie physique ou numérique de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Édition Deluxe numérique - 74,99 € Copie numérique de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Contenu téléchargeable :

Pack d'équipage pirate légendaire - Kazuma Kiryu, Daigo Dojima et d'autres personnages appréciés des fans de Like a Dragon deviennent des membres d'équipage des pirates de Goro !

- Kazuma Kiryu, Daigo Dojima et d'autres personnages appréciés des fans de Like a Dragon deviennent des membres d'équipage des pirates de Goro !

Pack de tenue légendaire - Inclus un tee-shirt exclusif designé pour le jeu et les accoutrements iconiques arborés par des yakuza de légende comme Kazuma Kiryu et Taiga Saejima.

- Inclus un tee-shirt exclusif designé pour le jeu et les accoutrements iconiques arborés par des yakuza de légende comme Kazuma Kiryu et Taiga Saejima.

Pack de personnalisation du navire - Personnalisez l'apparence du Goromaru ! Choisissez des designs basés sur les personnages populaires de la licence comme Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga.

- Personnalisez l'apparence du Goromaru ! Choisissez des designs basés sur les personnages populaires de la licence comme Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga.

Pack Extra karaoké et CD - Ajoute la chanson Majima Construction au karaoké et l'option de jouer au karaoké tout en explorant.

Complete Box physique (Japon et Asie) - 19 800 ¥ Copie physique de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Contenu téléchargeable identique à l'édition numérique Deluxe.

Goro Majima Pop-Up Pirate Jr.

Cache-œil de Goro Majima.

Panneau en acrylique Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (format A4).

Artbook.

Édition collector (PS5 / Xbox Series X|S) Copie physique de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Contenu téléchargeable identique à l'édition numérique Deluxe.

Stand en acrylique représentant Goro Majima.

Cache-œil de Goro Majima.

Drapeau pirate.

Pin's pièce pirate.

Plusieurs jeux mystérieux de SEGA avaient été annoncés pour le TGS et nous sommes désormais sûrs que Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera l'un d'eux et y fera une apparition avec une démo jouable sur son stand. Quelques visuels supplémentaires sont à retrouver en page suivante et la rediffusion du RGG Summit 2024 ci-dessous, qui inclut du gameplay supplémentaire.

