Like a Dragon: Pirate Yakuza, la presse anglophone dévoile ses tests, les notes sont bonnes ?

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio lanceront dans quelques jours Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un spin-off avec un gameplay action-aventure mettant en scène Gorō Majima, amnésique après un naufrage et désormais bien décidé à devenir un pirate dans l'océan Atlantique. Le titre s'est laissé approcher par la presse anglophone, qui livre son verdict.

Les notes de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sont bonnes, mais aussi parfois moyennes. Les testeurs ont apprécié l'humour, le personnage de Gorō Majima, les combats sur terre ou encore l'énorme contenu disponible, mais les batailles navales manquent de profondeur et le scénario peine à décoller.

La date de sortie de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est fixée au 21 février 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à partir de 48,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.