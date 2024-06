PRIME VIDEO : Like a Dragon: Yakuza, une série live action annoncée, toutes les infos

La franchise Yakuza s'est renommée en Like a Dragon avec un épisode de transition, Yakuza: Like a Dragon, qui introduisait un nouveau gameplay et un héros inédit. Mais voilà que SEGA et Ryū ga Gotoku Studio veulent revenir aux sources (et perdre un peu plus les joueurs) avec... une série live action.

Lors d'un évènement organisé au Hotel Gajoen Tokyo, Amazon Prime Video vient d'annoncer la série Like a Dragon: Yakuza, qui reviendra sur la jeunesse de Kazuma Kiryu. Six épisodes ont été réalisés par Masaharu Take (100 Yen Love, The Naked Director) et mettront en scène Kazuma Kiryu ainsi que trois de ses amis d'enfances à deux périodes différentes, en 1995 et 2005. C'est la star Ryoma Takeuchi qui va incarner le personnage principal, il est surtout connu pour avoir campé le héros dans la série Kamen Rider Drive. Bien évidemment, les fans retrouveront le quartier de Kamurocho à l'écran, la série Like a Dragon: Yakuza s'inspire grandement du premier volet de la franchise. Kazuma Kiryu est déjà présenté comme un « guerrier Yakuza redoutable et hors pair doté d'un fort sens de la justice, du devoir et de l'humanité », il y aura également « des scènes de combat intenses ». Ryoma Takeuchi, qui joue Kazuma Kiryu, évoque l'énorme tatouage dans le dos de son personnage, visible sur la première image teaser :

Vous ne pouvez pas incarner Kazuma Kiryu sans vous mettre en forme, alors je savais que je devais m'y lancer. C'était un travail non seulement pour moi mais aussi pour les équipes de costumes et de maquillage. Il a fallu deux heures et demie rien que pour préparer ce plan. C’est en partie Kazuma Kiryu et en partie moi. Je me suis tellement rapproché du rôle qu'il était difficile de distinguer où il s'arrêtait et où je commençais. Cela impliquait de se mettre en forme pour le rôle, le costume, etc. Plutôt que de jouer le rôle de Kiryu, j'ai l'impression qu'il est devenu un membre de la famille.

Le réalisateur Masaharu Take rajoute :

Avoir quelqu’un avec une présence physique aussi importante que Takeuchi fait toute la différence. J'ai compris qu'il connaissait son corps mieux que quiconque, alors je lui ai laissé le soin de se mettre en forme. Takeuchi a également fait toutes les actions lui-même. C'était impressionnant. En 1995, le protagoniste est encore jeune et il fait beaucoup d'erreurs, qui lui font passer une décennie en prison et avec des conséquences qu'il subira à sa sortie en 2005. J'ai essayé de montrer ces différences entre les deux périodes, et le casting a également contribué à y parvenir.

La série live action Like a Dragon: Yakuza sera diffusée en deux parties, avec les premiers épisodes dès le 25 octobre 2024 puis la suite le 1er novembre, en exclusivité sur Amazon Prime Video. Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime contre 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.