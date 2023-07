PRIME VIDEO : Gen V, date de sortie et trailer toujours aussi violent pour la série spin-off de The Boys

Face au succès de The Boys, et en attendant la saison 4, Amazon Prime Video a décidé de développer un spin-off original appelé Gen V. Cette série dérivée nous éloignera des préoccupations de Hughie et sa bande pour nous faire découvrir les mésaventures d'étudiants de la Godolkin University, une université pour super-héros.

Bande-annonce VO

L'école qui éduque les meilleurs Supes depuis 1965 est décrite comme sûre et élitiste, mais elle renferme forcément de sombres secrets liés à ses étudiants et son personnel, que la jeune et ambitieuse Marie Moreau va tenter de découvrir tout en sauvant sa peau, elle qui a le pouvoir de contrôler son sang. La première bande-annonce teaser laissait déjà présager un feuilleton aussi satirique et violent que The Boys : le nouveau trailer dévoilé cette semaine lui emboîte le pas, entre vannes osées et effluves d'hémoglobine.

Bande-annonce VF

Gen V mettra en scène Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert et Jason Ritter, et marquera le retour à l'écran de Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett), Claudia Doumit (Victoria Neuman) et P.J. Byrne (Adam Bourke). Sa date de sortie a été calée au 29 septembre 2023, avec la diffusion des trois premiers épisodes de la saison 1 en exclusivité sur Prime Video : vous pouvez profiter de l'ensemble des services Amazon Prime pour 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.