The Boys : un premier trailer violent pour la saison 2 de la série Amazon Prime Video

Amazon Prime Video n'a pas encore l'aura ni le catalogue de Netflix, mais il a tout de même quelques productions originales intéressantes. Parmi elles, The Boys, l'adaptation du comics éponyme de Garth Ennis dont la première saison a eu un effet retentissant l'année passée. Alors forcément, la suite était attendue au tournant.

La date de sortie de la saison 2 a récemment été fixée au 4 septembre 2020, où trois épisodes seront disponibles d'un coup. Les cinq suivants seront ensuite mis en ligne à raison d'un par semaine, jusqu'au dernier pour le moment annoncé pour le 9 octobre 2020. Et si vous voulez savoir de quoi sera fait cette deuxième partie, une toute première bande-annonce teaser vient d'être diffusée. Nous y retrouvons Billie Butcher, Frenchie, Hugh, Mother's Milk et Kimiko en cavale, alors que les super-héros pas si héroïques que ça des Seven continuent de faire parler leur folie.



Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime comprend, en plus de la livraison rapide, Prime Video, Twitch Prime, des livres audio gratuits sur Audible et deux mois offerts à Amazon Music Unlimited. Tout ça pour 5,99 € par mois ou 49 € par an.

Lire aussi : CRITIQUE de la Saison 1 de The Boys sur Amazon Prime Video : la face cachée des super héros