The Callisto Protocol : les secrets de la prison de Fer Noir et une actrice de The Boys dans un nouveau trailer stressant

Avant le remake de Dead Space l'année prochaine, nous aurons droit à un autre jeu d'horreur dans l'espace imaginé par la même personne, Glen Schofield. The Callisto Protocol revient d'ailleurs cette semaine avec une bande-annonce inédite et toujours aussi sanglante dénommée The Truth of Black Iron.



Black Iron, ou Fer Noir en français, c'est la prison spatiale de la lune de Jupiter sur la laquelle est envoyé croupir notre héros Jacob Lee. Il ne va pas rester longtemps emprisonné là-bas, mais va vite se retrouver piégé face à des créatures monstrueuses à l'origine inconnue, mais qui semble être liée à un lourd secret entourant l'astre et le pénitencier de sécurité maximale : comme le dévoile la séquence, la recherche de la vérité va vite devenir autant central que la survie au fil de l'aventure. La séquence nous montre aussi un personnage incarné par Karen Fukuhara (The Boys), qui devrait nous suivre durant une partie de notre partie.

La date de sortie de The Callisto Protocol, c'est toujours pour le 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.



