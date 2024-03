Project Birdseye : un spin-off de The Callisto Protocol dévoilé en vidéo, ça n'a plus rien à voir

Fondé par Glen Schofield, l'un des papas de Dead Space, Striking Distance Studios n'a sorti qu'un jeu, The Calisto Protocol, un jeu d'horreur et d'action à la troisième personne dans l'espace. Un titre avec de nombreuses qualités, mais qui n'a pas réussi à séduire les joueurs, le titre était un échec pour son éditeur Krafton et Glen Schofield a déjà pris le large.

Cette semaine, Striking Distance Studios dévoile Project Birdseye, un spin-off de The Callisto Protocol qui prendra place dans la prison de Black Iron, attaquée par des monstres. Un titre au contexte similaire, mais au gameplay totalement différent, il s'agira d'un jeu de tir en vue de dessus rogue-like, avec une esthétique de comic book. L'horreur est absente, place à l'action pure et dure, mais Striking Distance Studios précise qu'il s'agit là d'un projet de passionnés, conçu en parallèle du prochain jeu AAA du studio.

Project Birdseye est loin d'être terminé, il faudra patienter pour connaître son nom définitif, sa date de sortie et les plateformes sur lesquelles il sera disponible. D'ici là, vous pouvez retrouver The Callisto Protocol à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.