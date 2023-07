The Walking Dead : trailer et date de sortie pour la série sur Daryl Dixon en France, teaser et nom définitif pour le spin-off sur Rick et Michonne

Bien que les comics The Walking Dead soient terminés et mis au placard, AMC continue de tirer sur la ficelle des adaptations en série jusqu'à n'en plus pouvoir. Alors que la série principale s'est terminée l'année dernière, que World Beyond s'est arrêté au terme de la saison 2 et que Fear the Walking Dead s'arrêtera avec la deuxième partie de sa saison 8 fin 2023, le spin-off sur Maggie et Manhattan qu'est The Walking Dead: Dead City est diffusé depuis quelques semaines aux États-Unis et le sixième et dernier épisode de sa première saison sera diffusé ce dimanche. Bonne nouvelle pour les fans, une saison 2 vient d'ailleurs d'être commandée.

La San Diego Comic-Con a permis de faire le point sur les deux autres gros projets dérivés de la série principale, avec de premiers trailers. La mini-série qui devrait clore l'histoire de Rick et Michonne, toujours incarnés par Andrew Lincoln et Danai Gurira, a enfin un nom, The Walking Dead: The Ones Who Live. Un premier teaser rougeoyant a confirmé que la diffusion aurait lieu courant 2024 sur AMC et AMC+.

Plus intéressant et plus concret encore, nous avons pu découvrir un trailer complet pour The Walking Dead: Daryl Dixon. La suite des aventures du personnage campé par Norman Reedus se déroulera donc en France et impliquera des passages à Montmartre, une visite du Mont-Saint-Michel, une rencontre avec une nonne jouée par Clémence Poesy, au moins une scène avec la gagnante de la première saison de Drag Race France, Paloma (Hugo Bardin), et certainement bien d'autres surprises. La première bande-annonce devrait en tout cas beaucoup parler au public français. La date de sortie du premier épisode a été calée au 10 septembre 2023 outre-Atlantique et cinq autres suivront d'ici la fin d'année : AMC semble confiant en son projet, car il a déjà commandé une saison 2.

