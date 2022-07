The Walking Dead : une date et un trailer pour les derniers épisodes de la saison 11, une mini-série sur Rick et Michonne au lieu d'un film annoncée

À force d'enchaîner les saisons médiocres, The Walking Dead n'a plus la superbe et l'attrait qu'à sa grande époque, mais nombreux sont encore les spectateurs à suivre l'adaptation des comics sur AMC. La série lancée en 2010 va cependant bien se terminer avec sa saison 11, dont la première partie a été diffusée en 2021 et la seconde au début de l'année 2022.

We finish the fight together.#TWD’s Final Episodes premiere October 2nd on AMC and AMC+. pic.twitter.com/ozR7PgFRj9 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

À quand les derniers épisodes qui viendront conclure le feuilleton ? Nous le savons désormais, car il a été confirmé lors de la San Diego Comic-Con que l'épisode 17 serait diffusé le 2 octobre 2022. Les autres suivront normalement à raison d'un par semaine, avec un ultime épisode 24 avant Noël. La bande-annonce de ce grand final, entre regards vers le passé et aperçu du futur, a été diffusée au passage.

La saga ne s'arrêtera pas là pour autant. Si The Walking Dead: World Beyond a été annulé après deux saisons, Fear the Walking Dead aura encore au moins droit à une saison 8, un spin-off sur Daryl (finalement sans Carol) et Isle of the Dead sur Maggie et Negan à Manhattan sont en préparation pour 2023, et la série d'anthologie Tales of the Walking Dead commencera le 14 août 2022. Elle consistera en 6 épisodes indépendants notamment centrés sur Samantha Morton (Alpha), Terry Crews, Anthony Edwards, Parker Posey, Poppy Liu et Jillian Bell.

Et la Comic-Con a aussi été l'occasion pour AMC Networks d'annoncer une mini-série en 6 épisodes sur Rick Grimes et Michonne, qui remplace le projet de film autour du héros de la première partie de la série, porté disparu depuis la saison 9 et recherché par sa compagne hors écran depuis la saison 10. Elle sera l'occasion de revenir sur les voyages séparés des deux amoureux, avec la promesse de retrouvailles qui pourraient être aussi bien magiques que tragiques.

Si vous aimez The Walking Dead, vous allez donc avoir de quoi vous occuper ces prochains mois ! Si vous voulez rattraper votre retard ou vous remettre dans le bain, l'intégrale des saisons 1 à 10 de la série principale est disponible en Blu-ray pour 89,99 € sur Amazon.fr.

