The Walking Dead : l'arrêt de la série annoncée, mais il y aura encore un spin-off et une série d'anthologie

The Walking Dead restera une série majeure dans le paysage télévisuel, elle continue d'attirer des millions de spectateurs 10 ans après ses débuts. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme le rapporte Variety, la série The Walking Dead va se terminer après une 11e et ultime saison.

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

Pas question cependant pour AMC de bâcler la conclusion de sa série, la saison 10 n'est pas encore terminée, le dernier épisode sera diffusé le 4 octobre prochain. Concernant la saison 11, elle sera diffusée à partir de la fin d'année 2021 et inclura 24 épisodes, contre 16 pour les précédentes. Il ne faut également pas oublier les six épisodes bonus qui seront diffusés en début d'année prochaine, ce qui laissera donc au total 30 épisodes pour que les fans puissent dire au revoir à leurs personnages préférés d'ici la fin d'année 2022, mais certains reviendront dans un troisième spin-off.

Eh oui, Daryl Dixon et Carol Peletier, incarnés par Norman Reedus et Melissa McBride, auront droit à leur propre série, en plus de Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond. Ces deux personnages sont les seuls encore au casting depuis la saison 1, autant dire que les fans comme les producteurs les adorent ! Aucun détail n'a pour l'instant été donné concernant le scénario, mais la série sera chapeautée par Angela Kang et Scott Gimple, qui ont tous deux été showrunners sur la série principale, et la diffusion débutera en 2023. Et il y aura encore autre chose à se mettre sous la dent avec Tales of the Walking Dead, une série d'anthologie avec des épisodes indépendants focalisés sur des personnages déjà connus ou inédits, encore une fois conçue par Scott Gimple.

Si The Walking Dead s'arrête donc en 2022, la franchise elle va encore rester un long moment sur les écrans, avec donc trois spin-offs, sans oublier le film sur Rick Grimes, reste à savoir si les fans seront encore au rendez-vous après toutes ces années.

