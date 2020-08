Bridge Constructor : un cross-over avec The Walking Dead annoncé en vidéo

ClockStone Software et Headup Games aiment les cross-over avec la franchise Bridge Constructor, ils avaient déjà proposé un opus dans l'univers de Portal en fin d'année 2017, mais les studios ont dévoilé ce soir lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 Bridge Constructor: The Walking Dead.

Oui, le jeu prendra place dans l'univers de la série d'AMC et mettra en scène les personnages bien connus des spectateurs comme Daryl, Michonne et Eugene, afin de créer des ponts dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies pour faire traverser les véhicules. Les joueurs devront utiliser divers objets pour bâtir leurs ponts, tout en repoussant les morts-vivants et humains hostiles.

Bridge Constructor: The Walking Dead n'a pour l'instant eu droit qu'à une bande-annonce en live-action à découvrir ci-dessus, le titre est attendu cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS et Android. Les fans de la série peuvent déjà retrouver l'intégrale de la saison 9 à 19,68 € sur Amazon.fr.