Bridge Constructor: The Walking Dead se dévoile avec une longue vidéo de gameplay

ClockStone Software et Headup Games avaient dévoilé Bridge Constructor: The Walking Dead lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 avec une bande-annonce en live-action fort sympathique, mais pour le gameplay, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Les studios sont de retour cette semaine avec une longue vidéo du jeu, réalisée en partenariat avec le vidéaste Drae.

Si vous connaissez un peu la franchise, il n'y a pas de réelles grosses surprises, Bridge Constructor: The Walking Dead demande de construire des ponts et autres éléments pour traverser des passages, ici détruits par une apocalypse de zombies. Car oui, le jeu se base sur la série d'AMC et les joueurs pourront croiser des personnages connus comme Daryl, Michonne et Eugène. Il sera également possible de tendre des pièges pour éliminer les morts-vivants avec des explosifs.

Bridge Constructor: The Walking Dead n'a toujours pas de date de sortie, mais il devrait arriver avant la fin de l'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X et S, la version PS5 arrivera un peu plus tard. Vous pouvez retrouver les précédents jeux dans une compilation vendue 14,89 € sur Amazon.fr.