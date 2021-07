Epic Games Store : Bridge Constructor: The Walking Dead et Ironcast gratuits cette semaine, 2 jeux de science-fiction offerts ensuite

Ce n'est pas un, mais bien 2 jeux qui sont offerts cette semaine sur l'Epic Games Store. Ils n'ont rien à voir entre eux, car nous avons d'un côté Bridge Constructor: The Walking Dead, spin-off du jeu de construction de passerelle dans l'univers du célèbre comics, et de l'autre Ironcast, un RPG roguelite avec des combats façon puzzle-game dans un monde de science-fiction à l'esthétique victorienne.

Pour les présentations approfondies et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Préparez-vous à un cross-over haut en couleur ! Bridge Constructor: The Walking Dead allie le légendaire jeu de réflexion aux redoutables défis Bridge Constructor à l'univers post-apocalyptique de The Walking Dead, la série produite par AMC.

Intégrez un groupe de survivants plongés dans une lutte sans merci contre les hordes de morts-vivants et une communauté humaine hostile. Construisez des ponts et autres infrastructures à travers des paysages désolés, émaillés des ruines de l'humanité. Faites équipe avec les personnages préférés des fans tels que Daryl, Michonne et Eugene, et créez des voies sécurisées pour les véhicules emblématiques de la série.

Utilisez à votre avantage des objets mobiles spécifiques à chaque niveau, des explosifs et des appâts pour attirer les rôdeurs dans des pièges fatals, puis guidez vos survivants en sécurité. Prenez plaisir à jouer avec la physique et appréciez les animations ragdoll des rôdeurs succombant à la gravité.

Ironcast

Inspiré par la science-fiction de l'époque victorienne chère à certains écrivains tels que H.G. Wells et Jules Verne, Ironcast vous plonge dans un monde où tout ne s'est pas exactement passé comme dans les livres d'histoire. Ici le haut-de-forme côtoie des mechas gigantesques que l'Empire britannique utilise pour combattre ses ennemis ! Prenez les commandes de robots bipèdes de 7 mètres de haut appelés Ironcast et affrontez ceux des envahisseurs ennemis pour défendre l'Angleterre victorienne des années 1880.

Les batailles se déroulent en générant des nodules de ressources qui permettent à leur tour d'alimenter les diverses armes et systèmes de l'Ironcast. Vous devez choisir la meilleure manière de dépenser ces nodules. Allez-vous opter pour l'attaque et tenter de détruire votre adversaire, ou privilégier la défense pour minimiser les dégâts que vous vous apprêtez à subir ? L'issue du combat en dépend.