Epic Games Store : The Spectrum Retreat gratuit cette semaine, un jeu The Walking Dead offert ensuite

L'Epic Games Store nous a permis de débloquer gratuitement Sonic Mania et Horizon Chase Turbo la semaine passée. Place à un seul titre plus méconnu cette semaine, la boutique étant aussi là pour nous faire découvrir des jeux plus discrets. C'est l'aventure à la première personne remplie d'énigmes The Spectrum Retreat de Dan Smith qui est ainsi offerte jusqu'au 8 juillet 2021.

Pour la description et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

The Spectrum Retreat The Spectrum Retreat est un jeu de réflexion complexe à la première personne qui se déroule dans un futur proche. Vous vous réveillez à l'hôtel The Penrose, un refuge à la fois paisible et inquiétant qui se trouve à l'écart du monde extérieur. En tant qu'hôte estimé, votre existence est incrustée dans les couloirs et les chambres du Penrose. L'exploration de l'impressionnant hôtel de style Art déco vous permettra de percer les mystères qui entourent le Penrose et votre séjour. Votre désir de découvrir la vérité est gêné par un éventail d'énigmes de couleurs, de défis physiques hallucinants et de la crainte grandissante de trahir vos véritables intentions.

La semaine prochaine, ce sont Bridge Constructor: The Walking Dead et Ironcast qui seront offerts.