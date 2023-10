Epic Games Store : un navet et un metroidvania offerts la semaine prochaine, The Evil Within 2 et Tandem gratuits dès maintenant

La suite logique. Après avoir offert The Evil Within la semaine passée, l'Epic Games Store célèbre dignement Halloween en proposant gratuitement le deuxième volet, The Evil Within 2, jusqu'au 2 novembre à 16h00. Vous avez aussi jusqu'à cette date pour récupérer définitivement Tandem: A Tale of Shadows, jeu de plateformes et d'énigmes français à l'ambiance inquiétante mais quand même bien moins horrifique.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

The Evil Within 2 L'inspecteur Sebastian Castellanos a tout perdu... Mais lorsqu'une occasion de sauver sa fille se présente, il pénètre à nouveau dans le monde cauchemardesque du STEM : bienvenue dans The Evil Within 2. D'effroyables menaces sont tapies dans chaque recoin, tandis que l'environnement se déforme et vous enserre. Affrontez vos adversaires sans détour avec des armes améliorables, placez intelligemment des pièges ou faites preuve de discrétion pour éviter le danger dans cette suite survival horror haletante développée par l'équipe talentueuse de Tango Gameworks. Retournez au cœur du cauchemar pour reprendre possession de votre vie et sauver vos proches, et plongez dans le monde perverti de The Evil Within 2. Tandem: a Tale of Shadows Tandem: A Tale of Shadows redéfinit le genre du jeu de plateformes/réflexion avec un système de jeu unique associant vue aérienne et défilement horizontal dans un style graphique exceptionnel. Aidez Emma et Fenton, un ours en peluche, à élucider la disparition mystérieuse du célèbre magicien Thomas Kane.

La semaine prochaine, fini les offres spéciales Halloween : nous pourrons de nouveau débloquer F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, déjà rendu gratuit à Noël, et pour la première fois obtenir Turnip Boy Commits Tax Evasion, jeu de gestion casual avec un navet.