15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un metroidvania avec un lapin bagarreur offert pour le jour 12

Les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuivent encore cette semaine, et après avoir offert Death Stranding dans sa version standard hier, donnant quelques sueurs froides aux joueurs à cause de gros problèmes de serveurs le jour de Noël, c'est F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch qui est gratuit pendant quelques heures.

Le metroidvania de TiGames et bilibili est en effet à récupérer pendant 24h, soit avant le 27 décembre 2022, 17h00. Il s'agit pour rappel d'un titre d'action et de plateforme dans un univers steampunk mettant en scène Rayton, un lapin armé d'un énorme poing mécanique qui va se lancer dans une mission pour sauver son ami.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Explorez plus d'une dizaine de lieux uniques dans une carte au style Metroidvania. Le Poing (Fist), la Perceuse (Drill) et le Fouet (Whip) sont trois armes avec un style de combat qui leur est propre. Grâce à elles, vous pourrez facilement jongler entre les combos, les dégâts élevés et les attaques à distance.

Encore une fois, nous avons un petit teaser pour le jour 13, il pourrait s'agir de Severed Steel d'après le serial leaker billbil-kun.