15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un FPS futuriste offert pour le jour 13

Les 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store vont encore continuer un peu cette semaine, nous avons déjà eu droit au très sympathique F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, mais pour aujourd'hui, le steampunk et les poings mécaniques laissent leur place à un univers futuriste presque cyberpunk et aux armes à feu.

Eh oui, c'est bien Severed Steel qui est offert aujourd'hui sur l'Epic Games Store. Il s'agit là d'un FPS à l'ambiance futuriste bien nerveuse, avec des environnements destructibles, des courses sur les murs et du bullet time. Le jeu est à récupérer gratuitement sur l'EGS avant le 28 décembre 2022, 17h00.

Severed Steel Severed Steel est un FPS solo aussi stylé que viscéral avec un système fluide d'étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l'excès et une protagoniste unique à un bras. C'est vous, votre détente et une botte à embout d'acier contre une superstructure infestée de vilains. Courez sur les murs, plongez, sautez et glissez pour les éliminer les uns après les autres.

L'indice pour l'avant-dernier jour de l'opération a évidemment été partagé par Epic Games, et il pourrait bien s'agir de Mortal Shell.