Fortnite fait son retour sur iOS avec le lancement de l'Epic Games Store et Fall Guys sur mobiles, mais pas pour tous

Page 1 : Lancement de l'Epic Games Store et Fall Guys sur mobiles, et obtention de Katarina dans Fortnite

Il y a de cela quatre ans maintenant en août 2020, Epic Games s'est attaqué à Apple puis Google, un feuilleton juridique qui a entraîné le retrait de Fortnite de l'App Store et du Play Store. Il était toutefois toujours possible d'installer le jeu via son ficher .apk sur les appareils sous Android puisque l'écosystème n'est pas aussi verrouillé que l'est celui de la firme à la pomme. En début d'année, la lumière au bout du tunnel a enfin été aperçue pour les joueurs souhaitant profiter du jeu sur iPhone et iPad, avec l'annonce du retour du jeu cette année sur iOS, du moins au sein de l'Union européenne. C'est ce vendredi qu'Epic a choisi pour marquer le retour de sa poule aux œufs d'or sur ces appareils à l'occasion du lancement de la Saison 4 : Jugement fatal du Chapitre 5 de Fortnite et de la Saison 4 de Fortnite Festival avec Karol G. Plus que ça, c'est tout l'univers du studio qui a débarqué avec le lancement de l'Epic Games Store sur Android dans le monde entier et donc sur iOS dans l'UE, du moins sur les modèles compatibles, soit à partir de l'iPhone 11.

Dès à présent, il est donc possible de passer par l'EGS afin de télécharger Fortnite, mais aussi Rocket League Sideswipe et... Fall Guys ! Oui, après le récent évènement dans le Battle Royale et la possibilité de créer des îles sous UEFN, les amusants haricots de Mediatonic adeptes de parcours d'obstacles font donc finalement leur début sur de nouvelles plateformes. Ce dernier dispose par ailleurs du cross-play et d'une progression partagée entre toutes les plateformes, soit deux très bons arguments en sa faveur. L'éditeur créatif n'est lui pas disponible pour le lancement, mais les créations des autres joueurs sont tout de même accessibles. Le reste du contenu est lui identique.

Pour fêter ça, un costume Holo Rico est offert à tous les joueurs terminant cinq manches sur cette version, qui pourra être proposée à l'avenir en boutique. De plus, une pioche Marteau Yeetus sera ajoutée à votre inventaire dans Fortnite en remplissant ces mêmes conditions si votre compte Epic Games est le même. Et rien ne presse, puisque cela est valable jusqu'au 2 novembre 2024. Dans l'UE, les joueurs sous iOS peuvent également passer par l'AltStore PAL à la place de l'EGS.

Vous noterez l'ironie de la bande-annonce de lancement avec un personnage sur scène présentant Fall Guys sur mobiles, faisant clairement référence aux keynote d'Apple avec Steve Jobs ou Tim Cook, qu'un autre haricot finit par envoyer valdinguer au loin.

Mais ce n'est pas tout, car d'autres bonus sont offerts pour l'occasion. Dans Fortnite sur mobile, jouer sur des îles créées par la communauté permet ainsi de déverrouiller la skin de Katalina. Ces quêtes sont bien mises en avant même sur consoles et PC, de quoi frustrer les joueurs ne pouvant les compléter... Un glitch a permis d'obtenir ces récompenses sur ces plateformes, mais Epic l'a hélas patché depuis. Notez qu'il faut disposer de 20,02 Go d'espace libre pour complètement installer Fortnite sur Android.

MOBILISEZ-VOUS POUR KATALINA ! Les fanas de félins vont avoir les moustaches qui frétillent. Dès maintenant et jusqu'à la mise à jour 32.00 de novembre, les joueurs de Fortnite sur l'application mobile peuvent déverrouiller la tenue Katalina et d'autres objets en accomplissant des quêtes ! Gagnez 25 000 EXP pour déverrouiller le revêtement Kat tactique .

. Gagnez 50 000 EXP pour déverrouiller la pioche Griffes de Kat .

. Gagnez 75 000 EXP pour déverrouiller l'accessoire de dos Sac à Kit de Katalina .

. Gagnez 100 000 EXP pour déverrouiller la tenue Katalina. Vous pouvez accomplir les quêtes en jouant sur l'application Fortnite sur Android si vous n'êtes pas dans l'Union européenne et sur Android et iPhone si vous êtes au sein de l'Union européenne. Remarque : les récompenses des quêtes ne sont pas des objets exclusifs et seront disponibles à l'achat dans la boutique d'objets de Fortnite à une date ultérieure.

Par ailleurs, Epic Games devrait pouvoir lancer Fortnite au Royaume-Uni et au Japon sur iOS au cours de la deuxième moitié de l'année 2025. Il ne faut clairement pas être pressé, autant s'amuser sur consoles et PC dans de meilleures conditions.

Rocket League Sideswipe a également droit à sa récompense à débloquer. Il suffit de se connecter au jeu mobile pour obtenir la Diestro (Gold Trim), dont le châssis peut aussi être utilisé dans Fortnite. Elle sera par la suite disponible dans Rocket League si vous l'avez obtenue ainsi et en boutique le cas échéant. Il faut croire que l'offrir à tout le monde sans nécessiter l'usage d'autres plateformes de jeu ne serait pas assez profitable... De plus, Rocket League Sideswipe va carrément être retiré de Google Play dans le monde entier et de l'App Store dans l'UE la semaine prochaine, le vendredi 23 août. Il faudra donc nécessairement télécharger le jeu via l'EGS ou l'AltStore PAL (pour iOS en Europe) en ayant supprimé l'autre version au préalable. Bref, la guerre menée par Epic à Apple et Google n'est clairement pas terminée.

Enfin, vous trouverez en page suivante une FAQ concernant le téléchargement de Fortnite sur iOS. Sur Android, vous pouvez télécharger l'EGS via ce lien.

