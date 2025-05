Fortnite fait enfin son grand retour sur iOS aux États-Unis, la prise en otage des joueurs européens est terminée

La bataille acharnée entre Epic Games et Apple est-elle enfin terminée ? Il semblerait que le géant du jeu vidéo ait finalement obtenu la victoire. Tout avait débuté à l'été 2020 avec la suppression de Fortnite de l'App Store suite à un désaccord concernant les pratiques tarifaires de la firme à la pomme, qui prend sa part sur chaque transaction. En avait résulté la diffusion d'une vidéo inspirée par 1984 de George Orwell qui avait lancé le mouvement #FreeFortnite et surtout des actions en justice. En janvier 2024, le retour en Europe du jeu sur iOS avait été confirmé, mais il aura fallu attendre août dernier pour que soit lancé l'Epic Games Store sur mobiles, permettant enfin aux joueurs d'accéder au contenu actuel comme tout le monde. Avec l'introduction des récompenses de 20 % sur les achats plus tôt dans le mois, Fortnite avait été soumis à un examen avant son retour sur l'App Store aux États-Unis. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et il aura fallu plus d'une dizaine de jours avant que la situation ne tourne en faveur d'Epic Games. Et, oui, cette histoire concerne également l'Europe, qui a été victime de dommages collatéraux dans cette guéguerre.

Suite à une injonction de la juge Yvonne Gonzalez Rogers du district nord de Californie à l'encontre d'Apple, Tim Sweeney avait déclaré le 1er mai :

Nous allons faire revenir Fortnite sur l'App Store iOS américain la semaine prochaine. Epic propose une solution de paix : si Apple étend le cadre juridique sans friction et sans taxe Apple à l'échelle mondiale, nous réintégrerons Fortnite sur l'App Store mondial et abandonnerons les litiges actuels et futurs à ce sujet.

Le jeu avait donc ensuite été soumis à examen le 9 mai, sauf que les jours ont défilé et... rien, alors qu'il ne faut généralement pas plus de 24 heures pour qu'un verdict soit rendu. Une autre version a ensuite été envoyée en prévision du patch 35.10 qui devait initialement paraître le 15 mai comme promis par le calendrier de contenu de la Saison MS1 Bataille galactique, mais a finalement été reporté au 16 mai dans l'espoir d'une sortie sur iOS.

Nous devons publier une mise à jour hebdomadaire de Fortnite avec du nouveau contenu ce vendredi, et toutes les plateformes doivent se mettre à jour simultanément. Nous avons donc retiré la précédente version de Fortnite soumise à Apple App Review vendredi dernier et soumis une nouvelle version à l'évaluation.

En parallèle le CEO d'Epic Games avait mis en avant le fait que des clones du jeu n'avaient eux aucun mal à rester dans la boutique d'Apple et, comme par hasard, celui qu'il citait a été retiré en quelques heures seulement. Deux poids, deux mesures ? Pour ne rien arranger, la recherche du terme « Fortnite » renvoyait tout de même des publicités aux joueurs, ou comment se faire de l'argent sur le dos d'Epic tout en continuant à faire traîner le retour du jeu.

Il a ensuite réagi le 16 mai alors que cette situation persistait :

L'équipe d'évaluation des applications d'Apple devrait être libre d'examiner rapidement toutes les applications soumises et de les accepter ou rejeter conformément à ses directives. L'évaluation des applications ne devrait pas être instrumentalisée par la direction pour retarder ou entraver la concurrence, la procédure officielle ou la liberté d'expression.

Dans la foulée, le compte officiel avait annoncé que le processus était carrément bloqué. Étrangement, cela a entraîné la mise hors ligne de cette version iOS en Europe.

Apple a bloqué notre soumission pour Fortnite, nous ne pouvons donc pas le publier sur l'App Store américain ni sur l'Epic Games Store pour iOS dans l'Union européenne. Malheureusement, Fortnite sur iOS sera désormais hors ligne dans le monde entier jusqu'à ce qu'Apple le débloque.

Mark Gurman de chez Bloomberg a rapporté les paroles d'un représentant d'Apple à ce sujet et ce n'est pas tout à fait le même son de cloche :

Nous avons demandé à Epic Sweden (NDLR : le compte développeur approuvé pour l'Europe) de soumettre à nouveau la mise à jour de l'application sans inclure la boutique américaine de l'App Store afin de ne pas impacter Fortnite dans d'autres régions. Nous n'avons pris aucune mesure pour retirer la version live de Fortnite des plateformes de distribution alternatives de la CE.

De prime abord, il semblerait qu'Epic n'ai rien fait pour que l'Europe ne soit pas impactée, prenant d'une certaine manière en otage les joueurs, qui avaient donc toutes les raisons d'être furieux envers Apple. Mais la situation apparaît comme bien plus complexe, en témoigne ce communiqué du 17 mai :

Hier après-midi, Apple a rompu son silence d'une semaine sur l'état d'avancement de l'examen de notre application en nous adressant une lettre indiquant qu'il ne donnerait suite à la soumission de l'application Fortnite qu'une fois la Cour d'appel [des États-Unis] pour le neuvième circuit aura statué sur la suspension partielle. Nous estimons que cela constitue une violation de l'injonction de la Cour et avons déposé une deuxième requête en exécution d'injonction auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie. Nous avons été transparents avec Apple quant à nos intentions, alors qu'Apple utilisait l'examen et la certification des applications comme prétexte pour contourner l'injonction de la Cour et la loi européenne sur les marchés numériques. La « solution » d'Apple nous obligeait à soumettre deux versions de Fortnite, en violation de ses directives interdisant aux développeurs de soumettre plusieurs versions d'une même application. Ce n'est pas la norme qu'Apple impose aux autres développeurs et cela nous empêche de publier notre mise à jour dans l'UE et aux États-Unis. Apple exerce à nouveau des représailles contre Epic pour avoir contesté la légalité de son comportement anticoncurrentiel, et nous continuerons à nous battre.

Epic aurait donc enfreint les règles d'Apple en soumettant une version sans la boutique américaine tout en faisant examiner le retour du jeu. Il faut avouer que c'est assez malin.



C'est donc en faisant de nouveau appel à la justice que s'est déroulée la suite de ce feuilleton, la plainte contenant notamment cette citation montrant clairement les mauvaises intentions d'Apple :

[Apple] a décidé de ne pas prendre de mesures concernant la soumission de l'application Fortnite avant que le neuvième circuit ne statue sur la demande en attente d'[Apple] de suspension partielle de l'[ordonnance d'outrage].

Le 19 mai, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a délivré un ordre à Apple nécessitant une comparution de l'un de ses représentants si le problème n'était pas réglé auparavant entre les deux sociétés.

Apple est parfaitement en mesure de résoudre ce problème sans autre requête ni audience. Toutefois, si les parties ne déposent pas d'avis conjoint confirmant la résolution de ce problème et que l'intervention du Tribunal est requise, le responsable d'Apple personnellement chargé de veiller au respect de l'injonction comparaîtra en personne à l'audience fixée au mardi 27 mai 2025 à 9h00 [...].

Et c'est donc cette nuit, après une dizaine de jours d'attente, que Fortnite a fait son retour sur l'App Store, pouvant donc de nouveau être téléchargé sur iPhones et iPads aux USA en version 35.10. Par chez nous, il faut toujours passer par l'Epic Games Store ou l'AltStore.

