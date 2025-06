Netflix Games va perde 22 jeux (et tout son intérêt ?)

Les jeux Netflix pas très porteurs





Les abonnés de Netflix, le service de vidéos à la demande, peuvent accéder à un catalogue de jeux vidéo, accessibles via l'App Store et le Google Play Store des mobiles sous iOS et Android. Si la firme américaine peine à sortir ses propres productions, fermant son ambitieuse Team Blue et licenciant chez Night School Studio (Oxenfree), elle peut quand même compter sur la présence de jeux tiers, parfois temporairement exclusifs, pour attirer les joueurs.

Netflix va retirer 22 jeux de son catalogue





Mais voilà, comme le rapporte What's on Netflix, Netflix va retirer 22 jeux de sa plateforme, ce qui représente près de 20 % de son catalogue. Nous retrouvons dans la liste des titres vraiment intéressants comme Hades, The Case/Rise of the Golden Idol, Dumb Ways to Die, Death’s Door, Braid, Anniversary Edition, Carmen Sandiego (déjà disponibles ailleurs), Rainbow Six: SMOL, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, Ghost Detective ou encore Monument Valley 3, qui arrivera prochainement sur d'autres plateformes.

Quels sont les jeux bientôt retirés de Netflix Games ?

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (Note: Only available on iOS devices)

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Quand seront retirés ces jeux de Netflix Games ?





Netflix prévoit de retirer ces 22 jeux de son catalogue le 15 juillet 2025, précisant que vous avez jusqu'au 14 juillet prochain pour y jouer. Après quoi, il faudra les trouver ailleurs, quand ce sera le cas. L'excellent Hades de Supergiant Games est par exemple disponible à partir de 25,15 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Que reste-t-il sur Netflix Games ?





La plateforme a encore quelques jeux vidéo intéressants dans son catalogue, comme :

Street Fighter IV CE

Black Mirror: Thonglets

Squid Game : Déchaînés

Sonic Mania Plus

La Casa de papel : Le dilemme

Grand Theft Auto: San Andreas

Into the Dead 2: Unleashed

Tomb Raider Reloaded

Dead Cells , Kentucky Route Zero

, Oxenfree

Oxenfree II: Lost Signals

Stranger Things: 1984

Soldats inconnus : Frères d'armes

Into the Breach

Narcos: Cartel Wars Unlimited

Le Jeu de la dame : Gambit

etc.

Est-ce suffisant pour séduire les abonnés ?