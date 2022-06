Netflix Games : Poinpy, des jeux tirés de The Queen's Gambit, Shadow and Bone, La Casa de Papel et Too Hot To Handle, et bien plus à venir

C'est désormais la fin pour cette Netflix Geeked Week 2022, qui s'est terminée ce vendredi. En plus de faire le plein d'annonces relatives à des séries et films en tout genre, ce sont donc des jeux vidéo qui ont fait parler d'eux, certains déjà connus et portés sur mobiles, d'autres inédits et exclusifs à la plateforme, sans frais supplémentaires pour les abonnés, ni pub ou microtransactions. Parmi eux se trouvait d'ailleurs Desta: The Memories Between, dévoilé jeudi soir.

Forcément, parmi les annonces, nous retrouvons des adaptations de shows Netflix, avec le RPG narratif Shadow and Bone: Destinies de Chimera Entertainment, le dating sim Too Hot To Handle de Nanobit basé sur le programme de téléréalité et attendu en 2023, un jeu d'aventure La Casa de Papel et The Queen's Gambit Chess par Ripstone, qui nous plongera dans le monde de Beth Harmon. Il y aura évidemment des parties d'échecs, le tout dans des lieux tirés de la série, avec des puzzles et des parties en ligne.

It's time to put on the Dali mask. A La Casa De Papel game is on it's way to Netflix! #GeekedWeek pic.twitter.com/hUjTnYvjAK — Netflix Geeked is playing Poinpy #GeekedWeek (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Nous avons ensuite pu découvrir Lucky Luna, qui intéressera les amateurs de plateforme, nous faisant contrôler une jeune fille à travers des donjons et temples mythiques en vue de débloquer les secrets de son passé, le tout basé sur le folklore japonais. Il faudra notamment y collecter des perles, avec un système de leaderboards pour comparer notre score avec les joueurs du monde entier.

Devolver Digital avait de son côté trois annonces gardées en réserve pour Netflix, avec pour commencer un portage du city builder écolo Terra Nil de Free Lives, où il faut « rebâtir » un écosystème plutôt que de tout bétonner. Nous apprenons au passage qu'il sortira désormais en 2023. Le deuxième se nomme Reigns: Three Kingdoms, cinquième épisode de la licence de swip'em up de Nerial attendu cette année, cette fois inspiré des Trois Royaumes de Chine en nous plaçant au sein de la dynastie Han.

Enfin, place à la vedette de cette présentation, le bien nommé Poinpy de Downwell, disponible depuis hier et qui consiste à grimper le plus haut possible avec ce petit personnage, tout en collectant et écrasant des fruits pour nourrir une créature gloutonne en bas de l'écran. Tout y est généré de manière procédurale, pour un plaisir de jeu renouvelé.

Sinon, le match 3 Wild Things sortira en juin, tandis que des portages de Raji: An Ancient Epic et Spiritfarer débarqueront plus tard cette année. D'autres jeux prévus pour 2022 ont eux été rapidement aperçus dans la vidéo en début d'article, à savoir Mahjong Solitaire, Immortality, Before Your Eyes, Nailed It! Baking Bash, Hello Kitty Happiness Parade, Oxenfree et Kentucky Route Zero.

Les amateurs de jeux sur mobiles auront donc largement de quoi faire s'ils sont abonnés à Netflix.

