Netflix rachète Next Games pour développer encore plus de nouveaux jeux

Netflix ne sera probablement jamais un grand du jeu vidéo (ou en tout cas pas de sitôt), mais il veut tout de même se faire une place sur le marché des jeux mobiles. Il a commencé à intégrer quelques expériences à son application pour iOS et Android, et a récemment racheté Night School Studio pour en créer de nouvelles.

Il annonce aujourd'hui l'acquisition d'une autre équipe qu'il connait bien, Next Games. Le studio basé à Helsinki en Finlande est à l'origine de The Walking Dead: No Man's Land et The Walking Dead: Our World, mais a surtout collaboré récemment avec Netflix sur Stranger Things: Puzzle Tales. Il devrait donc continuer à façonner des expériences du genre, certainement en s'inspirant de licences du SVOD. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2022 pour un montant de 65 millions d'euros.

« Next Games dispose d’une équipe de direction chevronnée, d’une solide expérience en matière de jeux mobiles basés sur des franchises de divertissement et de solides capacités opérationnelles », a déclaré Michael Verdu, vice-président des jeux chez Netflix. « Nous sommes ravis que Next Games rejoigne Netflix en tant que studio de base dans une région stratégique et un marché de talents clé, élargissant ainsi nos capacités internes de studio de jeu. Alors que nous ne faisons que commencer dans les jeux, je suis convaincu qu’avec Next Games, nous serons en mesure de construire un portefeuille de jeux de classe mondiale qui raviront nos membres du monde entier. » « Nous avons mis l’accent sur la réalisation de notre vision : devenir le partenaire de choix pour les entreprises mondiales de divertissement et créer des divertissements interactifs authentiques et durables basés sur les franchises les plus appréciées au monde », a déclaré Teemu Huuhtanen, président-directeur général de Next Games. « S’associer au plus grand service de streaming au monde, Netflix, offre l’occasion d’une suite logique et passionnante de notre stratégie visant à créer des expériences interactives pour le monde entier. Notre étroite collaboration avec Netflix sur Stranger Things: Puzzle Tales a déjà prouvé qu’ensemble, nous créons un partenariat solide. C’est une occasion unique de mettre à niveau le studio sur tous les fronts et de poursuivre notre mission ensemble. »

