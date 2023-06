Netflix Games recrute Raf Grassetti, directeur artistique de God of War Ragnarök

Il y a une dizaine de jours, Raf Grassetti annonçait son départ de Santa Monica Studio. L'artiste aura passé plus de 10 ans chez Sony, travaillant d'abord sur Killzone: Shadow Fall, Infamous: Second Son et The Order: 1886 avant de passer sur God of War, jusqu'à occuper le poste de directeur artistique sur God of War Ragnarök. Mais voilà qu'il part vers d'autres horizons.

Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de connaître son point de chute, Raf Grassetti annonce qu'il rejoint Netflix Games afin de travailler sur un jeu original AAA multiplateforme. Un projet en cours depuis des années et qui regroupe du beau monde, avec notamment Joseph Staten (Halo Infinite), Chacko Sonny (Overwatch) et Jerry Edsall (The Coalition) qui œuvrent déjà sur ce titre inconnu.

Ce projet Triple A de Netflix Games intrigue de plus en plus, mais la firme spécialisée dans la SVoD ne l'a pas encore dévoilé au grand jour, patience.

