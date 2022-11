Netflix Games rachète Spry Fox (Cozy Grove, Road not Taken)

Netflix est en train de s'armer pour peser sur le marché du jeu vidéo dans les années à venir, avec certainement les mobiles en ligne de mire. Next Games, Night School et Boss Fight lui appartiennent désormais, et il a ouvert un studio à Helsinki dirigé par Marko Lastikka (ancien de chez Zynga) et un autre en Californie mené par Chacko Sonny (Overwatch) ces dernières semaines.

Nous apprenons désormais qu'il vient de racheter une autre entité, Spry Fox. Le studio derrière des jeux accessibles comme Road Not Taken, Alphabear et Realm of the Mad God a connu un beau succès l'année dernière avec la sortie du jeu de simulation Cozy Grove. Il planche d'ailleurs actuellement sur une suite, ainsi que sur un MMO non violent qui devait à priori être édité par Epic Games : l'avenir de ce partenariat est incertain, mais pas forcément impossible. Dans tous les cas, l'équipe basée à Seattle depuis 2010 aura désormais les fonds pour mener ses projets avec moins de pression, tout en conservant sa liberté créative.

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que Spry Fox rejoint Netflix, où nous deviendrons le sixième studio de jeux interne !

Qu’est-ce que cela signifie pour Spry Fox? Cela signifie :

Nous pouvons continuer à faire les jeux que nous faisions déjà et que nous voulions faire, mais avec plus de soutien et de ressources pour améliorer ces jeux et les apporter à plus de gens à travers le monde ;

Nous pouvons cesser de stresser sur la façon dont nos jeux génèrent des bénéfices sur nos jeux et nous concentrer exclusivement sur le fait de les rendre aussi agréables et épanouissants que possible pour nos joueurs ;

Nous pouvons collaborer avec d’autres créatifs au sein de Netflix pour, espérons-le, nous améliorer ce que nous faisons et comment nous le faisons.

Et qu’est-ce que cela signifie pour nos jeux existants ? Ils resteront téléchargeables et disponibles dans leur forme actuelle sur leurs plateformes actuelles. Qu’en est-il des efforts de développement sur les nouveaux jeux ? Tout le monde chez Spry Fox était déjà concentré sur la création de Cozy Grove 2 ainsi que sur un MMO plus grand et non violent sur lequel nous n’avons toujours pas révélé grand-chose publiquement, et c’est toujours le cas. Il n’y a donc aucun changement dans nos efforts de développement actuels.

De vrais discours : nous travaillons dans ce domaine depuis près de 13 ans. Cela a été exaltant, formateur, infiniment intéressant et souvent stimulant. Nous avons toujours su que par-dessus tout, nous voulions que nos jeux apportent du bonheur aux gens. Mais à d’autres égards, on a l’impression que ce n’est que récemment que nous avons compris ce que « nous voulons être quand nous serons grands ». Ce qui est devenu clair au fil de toutes nos aventures, c'est que nous sommes un studio qui construit des jeux originaux et confortables de classe mondiale. Surtout les jeux qui rassemblent les gens. Et nous sommes convaincus que Netflix va nous aider à le faire.

Merci à tous – nos fans, nos partenaires, et surtout chacun des membres passés et présents de notre équipe – qui nous ont aidés à atteindre cette étape. Nous vous en sommes toujours reconnaissants.