Epic Games Publishing s'associe à 2 studios indépendants pour développer des projets ambitieux

La nouvelle stature obtenue par Epic Games grâce au succès de Fortnite lui a notamment permis de se muer en éditeur, avec sa branche Epic Games Publishing. Il a plusieurs projets sur le feu, dont des productions avec nul autre que Remedy Entertainment, Playdead et gen DESIGN.

Il révèle aujourd'hui s'être approché de deux nouvelles équipes pour les aider sur des jeux originaux. Il s'associe à EYES OUT, l'entreprise basée à Los Angeles cofondée par le directeur créatif de Spec Ops: The Line, Cory Davis, et le guitariste de Nine Inch Nails, Robin Finck. Ils avaient déjà reçu une bourse Epic MegaGrant pour développer un concept, qui a visiblement plu à Epic Games, qui va financer au moins le prototype de leur projet. Ce premier titre sera un jeu d'horreur cosmique multiplateforme tournant sous le moteur Unreal.

« Travailler avec l'équipe d'Epic Games Publishing a été une expérience inestimable pour nous », a déclaré Cory Davis, cofondateur et codirecteur créatif chez EYES OUT. « Depuis ce premier aperçu de l'existence et de l'anatomie d'EGP, nous aspirons à nous associer à eux. Il était évident qu'ils étaient passionnés pour alimenter et maximiser la vision des développeurs. Ce soutien et cet encouragement d'un éditeur pour nous pousser plus loin dans l'inconnu, tout en affinant notre vision originale, est un rêve devenu réalité. »

En parallèle, il confirme avoir noué un partenariat avec Spry Fox (Cozy Grove, Beartopia) pour qu'il développe « son titre le plus ambitieux à ce jour, un jeu multijoueur multiplateforme, non violent et persistant, conçu pour encourager l'amitié et réduire la solitude dans le monde ». Ce nouveau jeu sera compatible cross-play et cross-progression, et utilisera l'Unreal Engine, Epic Online Services et Epic Account Services.

« Epic comprend ce que nous faisons et pourquoi c'est si spécial », a déclaré David Edery, cofondateur et PDG de Spry Fox. « Ils voient l'opportunité de créer quelque chose de beau et de non violent qui plaira à des millions de personnes et qui puisse rassembler. Dès le départ, il était clair qu'ils croyaient en nous et étaient prêts à nous apporter le soutien dont nous avions besoin pour nous attaquer à quelque chose d'aussi ambitieux. C'est un plaisir de travailler avec eux ! »

« Nous sommes entrés dans l'espace de l'édition pour soutenir les créateurs et les équipes de toutes tailles, poursuivant des jeux et des expériences dans différents genres », a déclaré Hector Sanchez, responsable de l'édition d'Epic Games. « Les mondes que EYES OUT et Spry Fox créent, et les équipes elles-mêmes en sont de parfaits exemples. Nous voulons les servir en leur donnant la pleine propriété de leurs licences et la liberté de création avec les meilleures conditions financières et un support de publication. Nous avons la chance de nous associer aux meilleurs talents de l'industrie. »