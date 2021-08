Eyes Out : le directeur créatif de Spec Ops: The Line et le guitariste de Nine Inch Nails fondent un nouveau studio

Les joueurs qui ont déjà essayé Spec Ops: The Line savent comment le titre de Yager Development peut être passionnant, mais l'exploit n'a pas été reproduit depuis. Le studio planche sur des titres bien différents, mais le directeur créatif du jeu a décidé de fonder un nouveau studio à Los Angeles.

Cory Davis, ancien directeur créatif et designer sur Spec Ops: The Line, mais ayant aussi travaillé sur Condemned, F.E.A.R. et le jeu PSVR Here They Lie, vient en effet d'ouvrir Eyes Out, un nouveau studio qu'il a cofondé avec Robin Finck, qui n'est autre que le guitariste de Nine Inch Nails, et qui a également accompagné Gun's & Roses pendant un temps. Ce qui a rapproché les deux hommes, c'est la musique, Cory Davis ayant également composé la bande originale de Here They Lie, et le premier titre d'Eyes Out sera « un jeu solo d'horreur cosmique immersif avec de forts éléments de narration environnementale ».

Le projet est ambitieux et sa brève présentation rappelle déjà de bons souvenirs aux fans de Condemned et F.E.A.R. justement, mais il faudra sans doute attendre de longs mois avant de découvrir ce premier jeu plus en détail. Vous pouvez retrouver Here They Lie à 37,99 € sur Amazon.