Yager : le géant chinois Tencent investit dans le créateur de The Cycle et Spec Ops: The Line

Tencent est déjà incontournable en Chine, allant même jusqu'à devenir le partenaire de Nintendo pour distribuer la Switch sur le territoire. Mais l'entreprise veut continuer à grossir, en amenant de nouvelles sociétés à collaborer avec eux sur le territoire et à l'international.

Après avoir récemment investi dans PlatinumGames, Tencent vient de s'immiscer à hauteur d'un montant inconnu dans le capital d'un autre studio, Yager. L'équipe à l'origine de Spec Ops: The Line, Dreadnought et plus récemment The Cycle, d'ailleurs géré en totale indépendance, profitera de cet investissement pour « renforcer le développement et les activités d'édition de leur jeu actuel, The Cycle, et de ses projets futurs ».

« Tencent n'est pas seulement la première société de jeux vidéo au monde, mais aussi un investisseur prolifique avec un historique remarquable : nous sommes très satisfaits de rejoindre la liste des partenaires de Tencent [...] » a déclaré Timo Ullmann, PDG de Yager. « Nous sommes convaincus que cela améliorera considérablement la portée de nos activités, non seulement en ayant accès au réseau et aux ressources de Tencent, mais en exploitant le vaste savoir-faire que Tencent possède ».

Une bonne chose pour les Berlinois, qui bénéficient au passage d'une certaine sécurité financière pour les années à venir, et vont pouvoir s'adonner à la suite de The Cycle et à de nouvelles créations.

