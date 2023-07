Techland (Dying Light) : un partenariat avec le géant chinois Tencent annoncé, qui va devenir son actionnaire majoritaire

L'an dernier, le studio polonais Techland publiait Dying Light 2 Stay Human, qu'il alimente depuis en contenu à la manière de ce qu'il avait fait pour le premier épisode. En parallèle, ses équipes s'attèlent au développement d'un mystérieux Action-RPG AAA qui nous plongera cette fois dans un univers de fantasy. Alors que tout semble rouler pour l'entité, son président Paweł Marchewka vient de publier un long message sur le site officiel concernant l'avenir du studio et un partenariat qui risque de faire grincer des dents une partie des joueurs, puisqu'il est avec le géant chinois Tencent.

À l'ère de la consolidation à outrance marquée par des rachats de studios ou d'éditeurs (comme Microsoft avec Activision Blizzard King), cela n'a plus rien de surprenant. Ainsi, Tencent va devenir l'actionnaire majoritaire de Techland, qui conservera la propriété de ses licences et sa liberté créative, un message systématiquement martelé dans chaque cas similaire.

Chers joueurs,

Je veux partager des nouvelles vraiment excitantes qui marqueront le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de Techland.

Techland fait partie intégrante de ma vie depuis plus de 30 ans maintenant et c'est quelque chose que je chéris vraiment.

Techland, c'est nos jeux, l'incroyable équipe derrière eux et vous, les personnes qui jouent à ces jeux. Vous êtes la raison pour laquelle nous les créons.

Chaque fois que je pense à l'avenir de Techland, je veux le meilleur pour nos jeux, l'équipe et vous. Et bien que je sois très fier de nos réalisations en tant que studio indépendant au cours de toutes ces années, je pense que le meilleur reste à venir.

Nous rêvons de faire de Dying Light l'expérience ultime de jeu de zombies pour les joueurs du monde entier, en vous offrant de multiples aventures étonnantes et en repoussant les limites des modes solo et en ligne à un niveau totalement nouveau.

Notre Action-RPG en monde ouvert dans un cadre de fantasy est déjà en train de devenir quelque chose de vraiment spécial, et l'objectif ici est de s'assurer qu'il répondra aux attentes de notre première nouvelle IP en près d'une décennie.

Pouvons-nous réaliser ces rêves ? Oui nous le pouvons. Mais ce que nous avons réalisé, c'est que les meilleurs et plus audacieux rêves ne peuvent être réalisés qu'en travaillant côte à côte avec des amis ayant les mêmes idées et des partenaires solides, qui partagent la même vision, la même passion et ont la volonté de les soutenir avec leurs connaissances, leur expérience et leurs capacités.

Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer le partenariat avec Tencent qui est en passe de devenir l'actionnaire majoritaire de Techland.

Faire équipe avec Tencent nous permettra d'aller de l'avant à toute vitesse dans l'exécution de la vision de nos jeux. Nous avons choisi un allié qui s'est déjà associé à certaines des meilleures entreprises de jeux vidéo au monde et les a aidées à atteindre de nouveaux sommets tout en respectant leurs façons de faire.

Nous conserverons la pleine propriété de nos IP, maintiendrons la liberté de création et continuerons à fonctionner comme nous le pensons. Je vais également continuer à être le PDG du studio.

Je ne pourrais pas être plus heureux que nous fassions ce pas de géant vers l'avenir et que nous partagions ce moment avec vous.

Merci d'être avec nous dans ce voyage, de jouer à nos jeux et d'être une source inépuisable d'inspiration et d'énergie positive qui nous fait avancer. Les meilleurs souvenirs sont encore devant nous !

Paweł