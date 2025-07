Techland (Dying Light) annule deux gros jeux, mais un autre titre fait déjà rêver les fans

Un studio polonais spécialiste des zombies





Techland s'est fait une belle réputation avec les Call of Juarez, des jeux de tir au Far West, mais le studio polonais est surtout connu pour ses jeux d'action avec des zombies, avec d'abord Dead Island puis Dying Light. Il sortira cet été Dying Light: The Beast, mais Techland avait également d'autres projets dans les tuyaux, dont un alléchant Action-RPG AAA dans un monde ouvert fantastique, officialisé en 2022.

Techland annule deux jeux





Malheureusement, il va falloir faire une croix sur ce jeu. Comme le rapporte Eurogamer, Techland a annoncé des pertes records de 135 millions de zlotys (31,7 millions d'euros) pour l'année 2024 et confirme l'annulation de deux jeux en développement. Si le studio polonais ne donne pas de noms, il y a quand même de très fortes chances que l'Action-RPG fantasy soit parmi eux.

Selon les informations d'Insider Gaming, ce titre était connu sous le nom de code Project Cornerstone et il s'inspirait de Star Wars, avec une Force pour déplacer des objets et arrêter le temps. Le développement aurait souffert des mauvaises décisions de la direction, notamment celle de changer le moteur de jeu par l'Unreal Engine.

Des licenciements à prévoir chez Techland ?





Il y a quand même une nouvelle rassurante, dévoilée par Techland en personne : le studio ne va pas licencier de développeurs suite à ces annulations. Dans un communiqué adressé à Eurogamer, le studio explique :

Le développement de jeux vidéo n'est jamais une ligne droite, et de nouvelles approches sont parfois nécessaires pour créer de bons jeux. Il est important de noter qu'aucun des changements annoncés n'a entraîné de réduction d'effectifs. Les développeurs ont été affectés à d'autres projets et travaillent actuellement sur plusieurs jeux de notre portefeuille. Notre priorité actuelle est la sortie de Dying Light: The Beast sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Après la sortie de Dying Light: The Beast, nous vous en dirons plus sur les prochains titres en temps voulu.

Techland a encore d'autres jeux en développement





Techland aura donc d'autres atouts dans sa manche après la sortie de Dying Light: The Beast, mais il faudra patienter avant de les découvrir... du moins de manière officielle. D'après les informations d'Insider Gaming, Techland développerait un nouveau Call of Juarez sous Unreal Engine ! Le dernier opus date de 2013, le studio polonais avait récupéré les droits de la licence auprès d'Ubisoft en 2018 seulement.

