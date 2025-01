Dying Light : Techland célèbre les 10 ans de la licence dans ses jeux, évoque les nouveautés de 2025 et tease son avenir

Ce lundi soir, Techland a diffusé un Dying To Know pour le moins particulier, puisqu'il est venu célébrer les 10 ans de la licence Dying Light, le premier épisode étant paru le 27 janvier 2015. Le directeur de la licence Tymon Smektała et la PR Manager Paulina Dziedziak ont donc présenté cette vidéo entre passé, présent et futur, qui devrait ravir les fans. Pour commencer, de nombreux membres du studio ont remercié les joueurs pour cette décennie passée, de même que Roger Craig Smith, le doubleur de Kyle Crane (mais aussi Sonic et Ezio Auditore, entre autres) et Jonah Scott, qui a prêté sa voix à Aiden Caldwell. La communauté a ensuite été mise à l'honneur au travers d'une compilation et le compositeur du premier jeu, Paweł Błaszczak, est revenu sur la bande-son qu'il a composée, lui qui a été rappelé afin de créer une piste originale pour cet anniversaire.

Quelques gros chiffres ont également été révélés, à commencer par le fait que plus de 45 millions de joueurs ont à ce jour pu découvrir ces deux survival horror en monde ouvert, ce qui représente plus de 1 178 442 139 heures passées à affronter des Infectés et parcourir ces environnements, soit environ 134 525 années, ce qui correspondrait à une personne jouant depuis la dernière ère glaciaire. Durant tout ce temps, une véritable boucherie a eu lieu, puisque près de 76 milliards (75 926 162 940) de zombies ont été massacrés, soit plus de neuf fois la population mondiale actuelle. Dans le lot, 20 milliards (20 306 780 424) de tête ont été tranchés, de quoi remplir 36 870 piscines olympiques, et 30 milliards (30 442 255 537) de membres sectionnés, soit une masse sensiblement similaire à celle de 2,1 millions de Statues de la Liberté. Mais évidemment, tout ne s'est pas fait sans encombre et nous sommes collectivement morts 3 milliards (3 724 568 941) de fois, dont 545 543 443 à coups de poing, 410 609 133 par entaille et 278 079 641 par explosion. Un véritable marathon a lui été parcouru par les amateurs de parkour qui ont couru plus de 12 milliards (12 139 406 645) de kilomètres, l'équivalent de 41 voyages en allers-retours entre la Terre et le Soleil (un tout petit peu moins).

Les célébrations des 10 ans ont également débuté aussi bien à Harran qu'à Villedor avec le retour d'évènements appréciés pour l'un et des récompenses via les primes pour l'autre, ou encore un pack de skin gratuit.

Célébrations du 10e anniversaire Semaine 1 : Pack de skin 10e anniversaire (jusqu'au 10 février) ;

DL1 - Évènement Hypermode + Double XP (du 27 janvier au 3 février). Semaine 2 : DL1 - Évènement Faible Gravité (du 3 au 10 février) ;

DL2 - Mise à jour 1.21 ;

DL2 - Récompenses de primes (du 5 au 12 février). Semaine 3 : DL1 - Évènement Super-Crane (du 10 au 17 février) ;

DL2 - Récompenses de primes (du 12 au 19 février). Semaine 4 : DL1 - Évènement Viral Rush (du 17 au 24 février) ;

DL2 - Sortie du Raid de la Tour VNC ;

DL2 - Récompenses de primes (du 19 au 26 février) ;

DL2 - Stream Light up the night (19 février).

La mise à jour de Dying Light premier du nom a servi à améliorer encore davantage sa partie visuelle, incluant au passage sa bande-son remastérisée, dont la nouvelle piste déjà évoquée plus haut. Dying Light 2 Stay Human va de son côté continuer d'être soutenu toute l'année avec des nouveautés et améliorations, dont le Raid de la Tour VNC qui va devenir permanent.

Roadmap 2025 27 janvier - Mises à jour de DL1 et DL2.

Printemps - Mise à jour de DL2.

Été - Évènement.

Été - Lancement de Dying Light: The Beast.

Automne - Évènement d'Halloween et mise à jour de DL2.

Hiver - Évènement Contes d'hiver de DL2. Fonctionnalités de Dying Light 2 Stay Human en développement Raid de la Tour VNC permanent.

Gameplay en coop et matchmaking.

Nouveaux personnages pour le Raid de la Tour VNC.

Support des cartes communautaires.

Nouvelles armes à feu et au corps à corps.

Améliorations du prologue.

Nouvelle classe d'arme.

Améliorations visuelles et techniques.

Équipement et tenues gratuits.

Enfin, l'aventure stand-alone Dying Light: The Beast a eu droit à un coup de projecteur. Son producteur principal Szymon Strauss a pris la parole, déclarant qu'il s'agira du point culminant de ces dix années. Le feeling du parkour devrait être proche de DL1 combiné à la technicité de DL2. Les combats sont promis comme immersifs, viscéraux et brutaux, avec de nouvelles armes à feu comme les lance-grenades et lance-flammes, avec une expérience de nuit dans la forêt bien différente de ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. Les retours de la communauté ont eux bien été entendus et pris en compte au cours du développement. L'avancement du projet est en bonne voie, avec les dialogues de Kyle Crane enregistrés, qui seront bientôt implémentés.

Et ce n'est pas tout, car Techland travaille déjà sur ce qui arrivera ensuite et a plusieurs projets de jeux en développement pour différentes plateformes, qui en sont à l'étape de concept et de planification. Autant dire que nous n'avons pas fini de buter du zombie ! Pour en savoir plus, il faudra patienter après le lancement de Dying Light: The Beast, pour rappel prévu cet été sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Pour terminer, sachez que la licence est en promotion sur Steam, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition étant proposé à seulement 19,79 € et son prédécesseur à partir de 5,99 €. Si vous préférez GOG, Dying Light: Definitive Edition y est affiché à 20,00 €.