1C Entertainment : le studio polonais lui aussi racheté par Tencent, le géant chinois

Il n'y a pas que Microsoft, Embracer Group et Sony Interactive Entertainment qui ont faim de studios en ce moment. Le chinois Tencent cherche lui aussi à étendre son empire, comme il 'a encore fait la semaine passée en annonçant l'acquisition d'Inflexion Games, la nouvelle équipe d'Aaryn Flynn actuellement sur Nightingale.



Il vient d'annoncer un autre rachat d'encore plus grande ampleur, celui de 1C Entertainment. Le studio d'origine polonaise a vu toutes ses actions acquises par Tencent en novembre dernier, faisant du mastodonte chinois l'actionnaire majoritaire du groupe. L'accord n'est dévoilé que maintenant et précise que le nom de 1CE sera modifié dans les 6 mois suivant sa signature.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par cet accord. C’est une opportunité incroyable pour 1CE de réaliser nos rêves et aspirations les plus fous dans le secteur des jeux vidéo. Notre vision et notre passion seront désormais soutenues par une société de jeux mondiale de premier plan, et je suis honoré par la chance unique de travailler avec Tencent et les autres grands esprits créatifs qui font partie de son écosystème mondial », a déclaré Tomasz Nieszporski, membre du conseil d’administration de 1C Entertainment. « Nous ne pourrions pas être plus heureux de travailler avec l’équipe talentueuse de 1C Entertainment, en les soutenant alors qu’ils entament une nouvelle phase de croissance », a déclaré Li Shen, directeur mondial de la technologie de Tencent Games.

L'entreprise basée à Varsovie a plusieurs casquettes, que ce soit développeur sur les IL-2 Sturmovik, Pacific Fighters ou Theatre of War, ou éditeur sur les King's Bounty et Men of War. Il agit également en tant que distributeur et spécialiste de la localisation via ses filiales QLOC, Muve et Cenega, en amenant en Europe centrale et orientale des franchises de la trempe de Devil May Cry, Mortal Kombat, Dark Souls et autres. Tencent va donc pouvoir ratisser encore plus large en s'alliant à 1CE.