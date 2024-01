Focus Entertainment annonce un gros changement, le studio français va de l'avant

En ce moment, quand un studio de jeux vidéo fait une annonce importante, les développeurs tremblent. Mais, pas de panique, Focus Entertainment n'a pas prévu de licencier du personnel (pour le moment). Cependant, un gros changement va être opéré dans les prochains mois, les joueurs ont intérêt à suivre.

Focus Entertainment annonce qu'il va se renommer PulluP Entertainment à partir du 1er avril 2024. Ce n'est pas une blague, mais simplement le premier jour de sa prochaine année fiscale, le changement devra d'ailleurs être approuvé par les actionnaires à la fin du mois prochain. Pour rappel, le studio s'appelait Focus Home Interactive jusqu'en 2021, mais il continue d'évoluer et d'aller de l'avant. PulluP Entertainment sera donc une grosse entité, avec une nouvelle tête à la direction. Fabrice Larue reste directeur général, mais il nomme Geoffroy Sardin (ex-Ubisoft) au poste de directeur général délégué du studio. John Bert sera directeur général délégué de Focus Entertainment Publishing, qui se focalisera sur l'édition, Cyrille Imbert sera en charge de la division dédiée à l'édition de jeux indépendants et au rétrogaming, assurée donc par Dotemu et The Arcade Crew, et PulluP Entertainment pourra également compter sur ses nombreux studios de développement (Deck13, Streumon, Twelve Tenths, Leikir Studio, Blackmill, Dovetail et Carpool Studio).

Au final, les joueurs retrouveront toujours Focus Entertainment Publishing sur les futurs boîtes de jeux. Avant le changement de nom, le studio sortira Banishers: Ghost of New Eden, Expeditions: A MudRunner Game et le prochain DLC d'Atomic Heart, mais l'année fiscale 2024/2025 promet déjà de belles choses, avec une version améliorée d'Atlas Fallen, du contenu pour Expeditions: A MudRunner Game, Void Crew, Cross Blitz, Isonzo et Atomic Heart, de nouveaux jeux Train Sim World et Train Simulator Classic, et surtout les lancements de Metal Slug Tactics, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et John Carpenter's Toxic Commando.

L'avenir à moyen terme de Focus/PulluP Entertainment semble clair, reste à savoir si tous ces futurs titres arriveront à séduire les joueurs. Vous pouvez précommander Banishers: Ghost of New Eden à partir de 44,99 € sur Amazon, la Fnac et Gamesplanet.